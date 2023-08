Críticas por el sueldo de la alcaldesa de Membrío: 2.600 euros para un pueblo de 500 habitantes

Membrío es un municipio de apenas 500 habitantes, que pertenece al partido judicial de Valencia de Alcántara, y donde su alcaldesa, María Florencio Tejero (PSOE), «se ha puesto un sueldo de casi 3.000 euros», según denuncia el Grupo Municipal UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes), que aseguran que «nunca antes había pasado algo similar en la historia de la democracia en Membrío».

Además, manifiestan que la alcaldesa «no tiene dedicación exclusiva» e incluso dudan de la legalidad de asignarse este salario, que se aprobó en el pleno municipal gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PSOE en el municipio, con 5 concejales.

El ayuntamiento tiene una deuda de 130.000 euros en el pago a proveedores

Malestar ciudadano

«Muchos vecinos nos están trasladando su malestar y también muchos trabajadores a los que no se les ha hecho efectiva la subida salarial, según el PSOE local, basada en la falta de presupuesto y la demora en el pago a proveedores», con una deuda que asciende a 130.000 euros en este apartado, «dada la mala gestión de los últimos cuatro años». Si bien, el PSOE acaba de hacerse con el ejecutivo municipal tras los comicios de mayo, dejando a los populares fuera de la corporación local y a UCIN con un edil menos que en la anterior legislatura (ahora tiene 2).

Desde UCIN hacen referencia a municipios cacereños como Ahigal, Casar de Palomero, Torremocha, Ibahernando y Hervás, «cuyos regidores no cobran nada en municipios con mayor número de habitantes». Y añaden que «este sueldo, además, es de dudosa legalidad, ya que se aprobó en pleno sin los informes preceptivos». Según UCIN, el grupo pidió, «a vistas de un expediente incompleto», dejar sobre la mesa este asunto hasta el siguiente pleno, «en el que se pudiera contar con un expediente completo y favorable». No fue así. «Tampoco existe un expediente de los servicios jurídicos municipales, provinciales y autonómicos que garantice la viabilidad de esta liberación», denuncian los independientes. Por lo que UCIN propone una consulta popular para que sean los propios vecinos, los que determinen el sueldo del alcaldesa.

Al respecto, la regidora responde que ella ya se sometió en las elecciones de mayo al plebiscito popular, y que las urnas le otorgaron la mayoría absoluta. «Lo dije en la presentación de mi candidatura, donde la gente decidió si me votaba o no. Dije que tendría que liberarme, porque no podía compatibilizar mi trabajo con la alcaldía», aclara la regidora en una carta abierta a los ciudadanos.

UCIN propone una consulta popular para que sean los propios vecinos, los que determinen el sueldo del alcaldesa

Compatibilidad

La regidora reconoce que «soy la primera alcaldesa que va a cobrar un sueldo del ayuntamiento. Es algo que nunca me ha gustado y que me gustaría no tener que hacer», pero defiende que «no tengo otra forma», porque «no puedo compatibilizar mi trabajo con la alcaldía». Y que «entiendo que el compromiso implica estar aquí, al frente de los problemas». Y explica que su sueldo «ronda los 1.400 euros netos», pero en bruto y con «el prorrateo de las pagas extra asciende a cerca de 2.600 euros».

«Tengo que comer; tengo 54 años y no pretendo que nadie me arregle la vida» María Florencio Tejero - Alcaldesa de Membrío

Y añade que «tengo que comer; tengo 54 años y no pretendo que nadie me arregle la vida». E incluso llega a valorar la posibilidad de liberarse «sólo durante el tiempo necesario para poder manejar la situación, y acabar compatibilizando el trabajo». Además, aclara que «lo que he hecho es ponerme el mismo sueldo que cobro en mi trabajo en la Mancomunidad Sierra de San Pedro; no puedo ponerme menos porque no puedo bajar ahora mi base de cotización a la Seguridad Social para mi jubilación». También aclara la regidora que su liberación es del 75% «porque la ley no me permite más. Pero no puedo mantener mi puesto de trabajo al 25%; y estoy trabajando en el ayuntamiento al 100% para los membrilleros. Un alcalde no tiene jornada laboral, lo soy y lo voy a ser las 24 horas del día», concluye la regidora socialista.