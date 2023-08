La calle Pizarro de Cáceres, sin luz durante seis horas

La calle Pizarro de Cáceres sufrirá un corte programado del suministro de luz desde las 15.00 horas hasta las 17.00 para cambiar el transformador que está ubicado justo delante del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear tras dos averías sufridas a lo largo del día de hoy.

Técnicos de la empresa Iberdrola que estaban trabajando en la instalación han confirmado el cambio para tratar de subsanar los errores que están afectando a empresas y viviendas de la calle Pizarro, Soledad, Fuente Nueva y Donoso Cortés.

Anoche, entre las 00.02 y las 2.14 de la madrugada los convivientes de la zona sufrieron el primer fallo eléctrico, y entre las 11.19 y las 13.10 han vuelto a quedarse sin suministro de luz, lo que ha obligado a los operarios de la empresa a determinar el cambio en el transformador para que no vuelva a ocurrir. "Cuando estos errores suceden tan seguidamente nos vemos obligados a poner otro aparato para que no vuelva a suceder", explica uno de los operarios.

Testimonios

"Otra vez estamos sin luz", grita un vecino de la zona nada más entrar en la calle Pizarro. Son numerosos los establecimientos (bares, tiendas...) que hay en estas céntricas vías de la ciudad, y todos ellos están sufriendo las consecuencias de estas averías. Alexandre Ribera es uno de los gerentes de la Multitienda Pizarro y cuenta que ya no estaban en la ciudad en el momento del primer corte: "Vivimos en la localidad de Botija y ya estábamos allí cuando se fue la luz. No sabíamos si venirnos a Cáceres pero cuando vimos que era un problema que afectaba a todos por igual decidimos quedarnos porque no solucionaríamos nada". "Tenemos el problema de los congeladores, si nuestra comida supera cierta temperatura ya no nos sirve y la tenemos que tirar", sentencia.

A su lado, Miguel y Ana regentan Trinidad Tapas y explican que no les ha afectado porque suelen utilizar comida fresca en su cocina, pero aseguran que "hay vecinos que han tenido que tirar palets enteros de hielo que se les descongeló en el apagón de anoche".

María Ciudad, en el gastro bar Maestro Piero, explica que puede sufrir pérdidas importantes si los cortes de luz se amplían durante un largo período de tiempo: "Tengo género en el congelador que se puede poner mala si la electricidad tarda en volver".