La alcaldía de Montehermoso, pendiente de la decisión de IU

Las variables posibles en el Gobierno local de Montehermoso dependen ahora de la decisión que tome la dirección regional de Izquierda Unida (IU) en Extremadura (que ha anunciado que se reuniría a lo largo de este miércoles) tras la marea que ha originado el pacto entre Unidas por Montehermoso y los dos ediles de Vox (cuya expulsión ya se ha anunciado) en el pleno municipal del pasado lunes.

Gobernabilidad

Desde IU Extremadura trasladaban ayer que «no podemos asumir bajo ningún concepto ningún tipo de acuerdo con esta formación de extrema derecha». La dirección de IU afirma que se reunirá hoy «para tomar decisiones al respecto». Dado que la lista electoral de Unidas por Montehermoso estuvo integrada solo por miembros de IU, el futuro de la alcaldía dependerá de esas decisiones.

Por otro lado, cuando se haga efectiva la expulsión de los dos ediles de Vox, estos pasarán a ser concejales no adscritos (si no entregan sus actas y no entran a formar parte del Grupo Mixto), por lo que no podrían desempeñar ninguna función de gobierno, ni cobrar un sueldo. El pacto aprobado el pasado lunes supone poner a estos dos ediles, Blanca Luz Retortillo y Víctor Manuel Martín, al frente de las concejalías de Gestión Forestal y Seguridad Ciudadana, con una media liberación y un sueldo de 900 euros netos mensuales.

Sin embargo, si los cinco ediles de IU son expulsados del partido, y tampoco entregan sus actas, podrían formar un grupo independiente en el consistorio y sumar la mayoría absoluta con los (futuros) ex concejales de Vox, que sí podrían de esta forma ostentar sus cargos y cobrar por sus funciones sin contravenir la Ley de Régimen Local, después de que el Tribunal Supremo (TS) estableciera en 2020 que los concejales tránsfugas no podrán asumir nuevos cargos o percibir retribuciones que impliquen mejoras «personales, políticas o económicas».

Así lo entiende la portavoz de Podemos Extremadura, Mavi Mata, quien señala que «al haberse aprobado sus retribuciones como ediles del Grupo Vox, podrían seguir ostentando sus cargos y sueldos si entran a formar parte de un hipotético grupo independiente que se hiciera con la alcaldía de Montehermoso».

«Llevamos tiempo intentando negociar con los ediles de Unidas por Montehermoso y con el PSOE para evitar que ese pacto se llevara a pleno; pero ha sido imposible», lamenta Mata.

Negociaciones frustradas

Las negociaciones con el PSOE para intentar frenar el acuerdo plenario han sido clave. Precisamente, la alcaldesa montehermoseña, Rosa Isabel Garrido, justificaba ayer la entrada de los dos ediles de Vox en el Gobierno local con «porque quieren trabajar por el pueblo y el PSOE nos ha estado poniendo continuamente zancadillas».

De hecho, el Gobierno local ha llegado a manifestar la posibilidad de que PSOE y PP registraran una moción de censura, algo que han negado rotundamente ambas formaciones. Además, una de las ediles de Vox, Blanca Retortillo, señalaba ayer en un mensaje de vídeo que «anteponemos el bienestar de nuestro pueblo antes que el partidismo».