El Ayuntamiento de Cáceres da un giro y considera que la mina no es incompatible con el plan de urbanismo

El proyecto de una mina subterránea en Valdeflores no es incompatible con el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo siempre que se acredite la compatibilidad del uso extractivo con la conservación de las características ambientales o los valores singulares que hacen que el suelo de Valdeflores esté categorizado como un suelo no urbanizable protegido.

Esta es la conclusión del documento técnico del ayuntamiento que se ha redactado tras la petición de la empresa minera de la emisión de un informe de no incompatibilidad de su proyecto con el plan general, informe que se incorporará a la documentación para la tramitación de la autorización ambiental integrada sobre la que debe resolver la dirección general de Sostenibilidad de la Junta cuando se evalúe el estudio de impacto ambiental y el proyecto definitivo que presente la empresa con su solicitud de explotación del yacimiento.

Considerar que el uso extractivo no es incompatible con el plan de urbanismo de Cáceres es un cambio de criterio. Hasta ahora la conclusión del ayuntamiento siempre había sido que la actividad extractiva no está permitida en Valdeflores.

En el informe se acude a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS) y a la disposición en la que se establece que en el suelo rústico "aquellos usos no prohibidos expresamente por el plan de urbanismo, mediante su identificación nominal concreta (...), se consideran autorizables". En el plan de urbanismo, los usos extractivos no están entre los autorizados en Valdeflores, pero no aparecen como prohibidos expresamente.

En el informe se prosigue, en base a la LOTUS, que la autorización del uso extractivo, una vez que ya no es incompatible, dependerá de que quede acreditada su compatibilidad con la conservación de las características ambientales y los valores del suelo de Valdeflores que motivan que esté calificado en el plan general como no urbanizable protegido con las figuras de Masa Forestal y Montaña en su grado 2.

La compatibilidad del uso extractivo con esos valores la tienen que decidir los organismos con competencias en materias forestales, paisajísticas y arqueológicas. Además, en el informe del ayuntamiento se apunta que la dirección general de Urbanismo de la Junta se tiene que pronunciar sobre la aplicación de la disposición transitoria de la LOTUS, en la que se basa la interpretación que se hace en el informe, en los municipios que como Cáceres tenían un plan de urbanismo vigente antes de la entrada en vigor de la mencionada ley.

Sobre la compatibilidad de una mina subterránea bajo un suelo protegido, el informe considera que dependerá de la profundidad de la misma y que habrá que determinar de manera expresa a qué distancia o profundidad se puede realizar la actividad extractiva en el subsuelo sin alterar los valores que están protegidos en la superficie.



Otro aspecto que se analiza en el informe es si el uso extractivo del subsuelo (el proyecto es de una mina subterránea) está regulado en el plan de urbanismo y cómo afecta a un suelo no urbanizable protegido como el de Valdeflores.

La conclusión es que el uso de minería en el subsuelo será compatible con el plan de urbanismo dependiendo de la profundidad. Y se añade que para determinar dónde comienza el uso del subsuelo sin protección se requiere de un informe del organismo con competencias en el que se determine de manera expresa a qué distancia o profundidad se puede realizar la actividad extractiva en el subsuelo sin alterar los valores que están protegidos en la superficie.

En el documento inicial de su proyecto de explotación, la empresa asegura que la distancia mínima entre la parte más alta de la mina subterránea y la superficie de Valdeflores sería de 40 metros. La mina se divide en seis niveles, que a su vez se subdividen en 18 subniveles, en las cotas 415, 345, 275, 205, 135 y 65.

Sobre la planta para el procesado del mineral, el informe concluye que el ámbito del proyecto respeta los límites: dista más de dos kilómetros del núcleo urbano y más de tres de otras actividades extractivas (canteras) activas. Y, además, considera que sí es compatible en el terreno donde se propone, pese a ser suelo protegido, porque se permiten expresamente los usos vinculados a la actividad extractiva, incluyendo el procesado y la primera transformación de la actividad extraída (no obstante el proyecto de la empresa es más ambicioso, es una instalación no solo de procesado, sino también industrial con acumulación de estériles).

Hay un tercer aspecto sobre el que se pronuncia el informe. Además del yacimiento subterráneo, el proyecto empresarial contempla la construcción de una planta industrial para el tratamiento del mineral en las inmediaciones de la carretera de Miajadas, en suelo no urbanizable protegido, próxima a la planta estaría la boca de la mina subterránea. La conclusión del informe es que la protección que el plan da a este suelo es compatible con el uso extractivo, se permiten expresamente los usos vinculados a la actividad extractiva, incluyendo el procesado y la primera transformación de la actividad extraída (no obstante el proyecto de la empresa es más ambicioso, es una instalación no solo de procesado, sino también industrial con acumulación de estériles).

En el informe también se concluye que no se incumplen otras limitaciones, dado que el ámbito del proyecto, la planta, dista más de dos kilómetros del núcleo urbano y más de tres de otras actividades extractivas (canteras) activas.

Extremadura New Energies, empresa filial de Infinity Lithium, compañía que promueve el proyecto de una mina subterránea en Valdeflores, destacó del informe del ayuntamiento en un comunicado este martes que "avala que el proyecto industrial de primera transformación de litio de Extremadura New Energies no es incompatible con el actual ordenamiento urbanístico municipal".

Este informe se ha emitido tras la petición hecha por la empresa y dado que se trata de "un requisito previo imprescindible" para la tramitación "de la autorización ambiental integrada", uno de los documentos de los que depende que se autorice la explotación del yacimiento, y para "iniciar los plazos para la presentación del proyecto definitivo y el estudio de impacto ambiental", afirma la empresa.