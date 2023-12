Podemos no se sentará a negociar los presupuestos con el gobierno local en Cáceres

Los ediles de Unidas Podemos, Consuelo López y Álvaro Jaén, anunciaron este viernes que no se sentarán con el gobierno local a negociar el presupuesto de 2024 ni harán propuestas al mismo. López dio tres razones; «porque mienten, hacen trampas y su socio preferente es la ultraderecha y eso se ve en las cuentas».

La portavoz, Consuelo López, argumentó esas razones. Recordó que el gobierno anunció que la rebaja del IBI no iba a reducir la capacidad de inversión de los presupuesto y, sin embargo, son las cesiones de ingresos del Estado por el incremento en la recaudación del IRPF y por la participación en el fondo complementario de financiación las que hacen que se disponga de más recursos, además de por la recaudación de mayores ingresos de la Plusvalía. A esto sumó que en el apartado de gastos no se ha incorporado la partida para el pago a los bomberos, en 2022 fueron 2,6 millones, y que la del déficit del autobús se reduce a la mitad. Y a lo anterior añadió que negociar «con los socios de Vox supone subvencionar a organizaciones antifeministas, mermar los derechos de las mujeres y poner en peligro los derechos del colectivo LGTBI».

López manifestó que en el presupuesto del Instituto de Asuntos Sociales «volvemos a la caridad frente a los derechos adquiridos» al asegurar que hay un recorte de 200.000 euros en las ayudas sociales. Sobre las subvenciones precisó que el objetivo del gobierno es «crear una red clientelar o devolver favores», ya que se contemplan más de 1,2 millones para ayudas nominativas, frente a 285.000 euros que se darían tras un proceso de libre concurrencia, «utilizan el dedazo en perjuicio de la libre concurrencia». La portavoz definió el anteproyecto de las cuentas como un presupuesto de «la caridad, la mantilla y los toros».

López afeó al grupo socialista que haya hecho propuestas al presupuesto, «no lo entendemos con todo lo que está cayendo y viendo lo que ocurre en los ayuntamientos donde Vox gobierna con el PP». El portavoz del gobierno, Ángel Orgaz, lamentó que Podemos no quiera sentarse con ellos, «no se me ocurre la palabra para definirlo, pero poner un veto al PP, que gobierna en Cáceres, en la Junta y que lo ha hecho en España, no es coherente», recordando que en el pleno hay muchos puntos que salen adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos municipales.