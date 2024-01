Hablan los expertos sobre el coche incendiado en Cáceres: "Sucede si un cable de la batería se mantiene en contacto con el chasis durante horas"

"Sucede si un cable de la batería se mantiene en contacto con el chasis", relata el mecánico cacereño José Pedro Díaz -de Talleres José Pedro- tras conocer el caso del coche incendiado en la madrugada del pasado viernes al sábado en la calle Bartolomé José Gallardo de Mejostilla. Es una situación que puede ocurrir sin que intervengan terceras personas: "La corriente pudo estar tocando la parte de metal desde el momento en que se estacionó el vehículo, pasarse varias horas en esta situación y comenzar a arder a las 4 de la mañana". Por su parte, el gerente de Talleres Denche, Elías Denche, indica que "puede tener relación con las válvulas EGR, ya que existe la posibilidad de que se hayan recalentado y haber pasado ese incendio al motor".

Todo parece indicar que se trataba de un coche de combustión, que no funcionaba por baterías eléctricas. "El problema es que gran parte de su mecanismo funciona por electricidad, pero no es nada nuevo porque era muy habitual en vehículos antiguos", cuenta Díaz. Advierte también sobre el uso de los vehículos eléctricos: "Ya han salido algunos ardiendo, aún no estamos trabajando con ellos y no sabemos cómo va la historia".

"Ahora es momento de que los peritos de la aseguradora valoren los daños y perjuicios que ha sufrido, siempre y cuando lo tengan a todo riesgo, investigue dónde comenzó el problema y lleguen a un acuerdo", cuenta sobre el procedimiento que debe seguir el afectado.

Se trataba de un coche de alta gama de la marca BMW, cuyo valor de mercado podría superar los 50.000 euros. Según indicó la Policía Local, recibieron un aviso del 112 por un vehículo que estaba en llamas a altas horas de la madrugada y emitieron un aviso inmediato a los bomberos para que lo apagasen. Los efectivos del Sepei se dirigieron hasta el lugar y, con una intervención rápida, sofocaron las llamas.