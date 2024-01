El TSJEx confirma la condena para el procurador de Cáceres por quedarse 1,5 millones de los clientes

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena para el procurador cacereño por quedarse 1,5 millones de euros de sus clientes. En la sentencia que ha hecho pública el tribunal este miércoles y a la que ha tenido acceso este diario, la Sala ratifica la pena que le impuso la Audiencia Provincial en Cáceres en julio por delitos de apropiación indebida y de deslealtad profesional.

De esta manera, el condenado deberá cumplir cinco años y medio de prisión y deberá indemnizar a una veintena de afectados con cantidades que oscilan entre los 600 y los 700.000 euros. Tras la sentencia de la Audiencia Provincial, el procurador recurrió ante el TSJEx porque consideraba que había reparado el daño. Cierto es que sí le fue aplicado un atenuante por confesión.

No obstante, el alto tribunal extremeño ha considerado que el argumento del condenado no justifica una reducción de la condena porque “no se esforzó económicamente en reparar parcialmente el daño causado y tampoco en aminorarlo moralmente”. De hecho, le reprocha que no haya dado a conocer el destino exacto del dinero.

Los hechos probados se produjeron entre 2012 y 2019, años en los que dentro de su profesión "se encargaba de recibir mandamientos de pagos de cantidades que, por diferentes conceptos, les eran entregadas en los tribunales y que debía entregar a sus clientes por los medios acordados". La sentencia, ya ratificada en segunda instancia, recoge que en esas fechas "comenzó a quedarse diferentes cantidades de dinero que el juzgado correspondiente le entregaba". El fallo no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.