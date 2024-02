La búsqueda de Vicente, el vecino desaparecido de Hinojal: voluntarios, agentes y los perros Björn y Pepa

La búsqueda de Vicente ha movilizado a prácticamente todo el pueblo. Hinojal, una localidad de apenas 400 habitantes en los cuatro lugares y conectada por la autovía, se organizaba este jueves para intentar dar con el paradero de uno de sus vecinos. Las primeras batidas se iniciaron el martes por la tarde, jornada en la que su hermana denunció oficialmente su desaparición. Miércoles y jueves han recorrido los alrededores del pueblo sin éxito. Hasta cuatro kilómetros a la redonda han peinado sin resultado.

El punto de partida para todos era la piscina municipal, a escasos metros, del velatorio. Este jueves, de nuevo, se concentraban casi una decena de vehículos y responsables de la búsqueda junto a uno de los bares. En el dispositivo, como es habitual, agentes de la Guardia Civil, que comandan las labores de búsqueda, varias dotaciones de bomberos y sus unidades caninas. En la búsqueda de Rafael, el vecino de Plasenzuela, participó el perro Dante. En esta, son Björn, en honor al rey vikingo, y Pepa los encargados de encontrar algún indicio que lleve hasta Vicente.

Voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil y de DYAse sumaron a las labores y por último, también imprescindible fue la ayuda de los vecinos, los que mejor conocen los entresijos de las cercanías al pueblo. Al menos medio centenar, botas de trekking, participó en los trabajos.

Todos emprendieron el camino a primera hora de la mañana y concluyeron tres horas después y los zapatos llenos del barro de las lluvias recientes. No hubo éxito, pero no pierden la esperanza. Este viernes, volverán a salir a la misma hora y a movilizarse con el propósito de encontrarlo sano y salvo. Además, se ha distribuido una fotografía reciente para que pueda ser reconocido por los que no le conocen. En el momento de su desaparición pudo vestir con un abrigo negro.