Paco Candela: «Quiero que la gente abra el corazón cuando me escuche»

Puede presumir de llenar salas allá donde va. Paco Candela (Mairena de Aljarafe, 1971) mueve a toda una legión de admiradores cada vez que inicia gira por el país. Pocos rincones le faltan ya por visitar. Este sábado vuelve a Cáceres al palacio de congresos y lo hace con el aforo prácticamente al completo.

Abre gira y año, ¿qué propósitos se marca para 2024?

Levantarte por la mañana e intentar ser mejor persona. Y después, que no nos falte salud para hacer todos los conciertos. El propósito es seguir disfrutando de la música y llegar a muchos rincones de los candelistas para que disfruten de este trabajo.

Cita a los candelistas, el nombre que reciben sus admiradores. Lo cierto es que entre ellos abarca a varias generaciones, es complicado llegar a un público tan amplio a día de hoy.

Es algo que no tenía previsto. No dije voy a a hacer temas para que les guste a toda la familia. Hice canciones acordándome de la mía y supongo que cuando lo ha escuchado el resto, se ha visto reflejado. Me dicen, «yo he venido con mi abuelo» o «he venido con mi madre y mi padre». Es increíble porque tengo público de todas las edades. Cuando estás sobre un escenario y empiezas a ver niños en primera fila o a los abuelos. Digo, algo estaremos haciendo bien.

En sus discos hace alusión a temas sociales, ¿sobre qué ha cantado recientemente?

Este año llevo temas dedicados al alzheimer, al autismo o en contra de la droga. También he cantado contra del maltrato animal. De todo lo que no sea ser buena persona, estaré en contra siempre.

¿Qué formato lleva a Cáceres?

Piano, violín, bajo y percusión. La gente podrá disfrutar de los temas anteriores y de ocho o nueve temas de Corazón de plástico.

¿Por qué ese título?

Cuando terminé el disco, lo escuché tema por tema y me emocioné. Todavía, por desgracia, hay mucha gente con el corazón de piedra, como se suele decir. La idea es que cuando escuchen el disco entero, el corazón se les ablande un poquito. Quiero que la gente sea más sensible y abra el corazón.

Después de estos últimos años, marcados en este caso por una pandemia ¿cree que la gente se ha ablandado o es más de piedra?

Habrá de todo. Espero que eso nos haya valido para valorar la vida. Solamente se vive una vez y hay que hacerlo lo mejor posible. Si la gente no ha aprendido de la pandemia, yo no sé donde lo puede hacer porque más dura no ha podido ser.

Usted no paró, estuvo dando conciertos durante toda la pandemia.

No paré porque la gente me pidió que siguiera cantando.

Los escenarios extremeños son conocidos, ¿te hace ilusión venir a Cáceres?

Me siento querido en todos lados pero esa zona es muy mía. Voy con mucha ilusión de compartir mi gira. Me siento querido. Lo que le queda a un artista es el cariño de la gente.

¿Cree que la música es el mejor vehículo para hacer llegar ese mensaje de bondad y ablandar el corazón?

No es el único, pero la música cambia muchas cosas. Cuánta gente me ha dicho: «gracias a tu música, he superado una enfermedad». Hay personas que se encierran en ese tema tuyo para seguir adelante todos los días. Yo tengo la suerte de que me lo digan mucho, mucha gente tira hacia adelante gracias a la música.

Está muy presente en las redes sociales aunque no pertenece a una generación que sea nativa digital, ¿son útiles para hacer llegar el trabajo de un artista?

Las redes bien llevadas son una herramienta muy interesante para un artista. Tú puedes anunciar un concierto y en nada de tiempo, hay miles de personas que lo han visto. Son importantes a la hora de compartir lo que haces.