Nacho Tello lo ha vuelto a hacer. El mago cacereño de los fogones ha diseñado una hamburguesa espectacular que aspira a convertirse en la mejor hamburguesa de España. Su última creación, la hamburguesa Juana Pimienta, concurre a la cuarta edición de los premios Best Burger Spain, el más acreditado Campeonato de España de Hamburguesas, en el que ya en pasadas ediciones el trabajo de Nacho Tello fue reconocido entre los primeros puestos. Ahora aspira al primero y no le faltan motivos. ¿Le ayudas a conseguirlo?

¿Cómo votar por Juana Pimienta?

Solo tienes que acercarte a restaurante La Pacheca, el templo gastronómico cacereño de la Plaza de Bruselas, pedir tu Juana Pimienta. Allí te entregarán un código para votar por ella por internet, con el que además entrarás en el sorteo de sorteo de 500€ (o 1.000€ si sigues el campeonato de hamburguesas en Facebook e Instagram). Toda la información del concurso la encuentras en este link.

Hay tiempo hasta el 29 de febrero para hacerlo, pero no te demores. ¡Hay muchos que quieren tener la experiencia de probar la Juana Pimienta en La Pacheca!

Nacho Tello, chef de La Pacheca explica que los ingredientes de la hamburguesa son: ternera madurada con salsa a las cinco pimientas, cebolla pochada, queso cheedar y bacon roto ahumado crujiente.

Un homenaje a su abuela

En realidad Juana Pimienta es un cariñoso homenaje a la abuela de Nacho Tello y a los cuentos infantiles. Nacho ha utilizado una antigua receta que su abuela hacía con cinco pimientas y que utilizaba para bañar distintas piezas de carne. La salsa se combina con una cebolla pochada para potenciar aún más el sabor final de los distintos ingredientes. El filete de ternera utilizado es de 200 gramos con una maduración de hasta 80 días con queso cheedar fundido y virutas de bacon ahumado crujiente. El pan es del tipo Potato Rolls.

“La hamburguesa tiene un sabor muy especial gracias a la salsa de cinco pimientas. Está realmente buena. Me he movido por muchos sitios buscando nuevos sabores y este es realmente original y queda muy bien. Además, no es muy picante”, explica el chef Nallo Tello.

Igualmente, La Pacheca está de enhorabuena, pues acaba de recibir la insignia de restaurante recomendado en restaurantguru.com, una de las plataformas mundiales más importantes de reseñas por la satisfacción de sus clientes.

¡LA JUANA PIMIENTA, una hamburguesa que dará que hablar!

Reserva o pide a domicilio tu hamburguesa: 927 029 759 / 699282600

Horario de La Pacheca Lunes: Cerrado por descanso Martes y Miércoles: de 19.30 a 00.30 Jueves de Domingo: Mañana: de 13.00 a 17.00 Tarde: de 19.30 a 00.30

Estamos aquí