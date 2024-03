El alguacil confiesa que mató a Vicente y la Guardia Civil localiza el cuerpo en la dehesa de Hinojal

El alguacil de Hinojal, José María Lindo, confesó que mató a Vicente Sánchez durante su interrogatorio tras su detención el pasado jueves por agentes de la Guardia Civil, según confirmaron fuentes de la investigación. Tras su declaración, efectivos de la benemérita, acompañados por el detenido, localizaron este viernes por la mañana el cuerpo de la víctima en la Dehesa Boyal de Hinojal, a menos de dos kilómetros de la población.

Lindo estuvo desde el principio entre los sospechosos, una vez que se descartó la desaparición voluntaria de Vicente Sánchez, y se estuvo vigilando su entorno, según añadieron las fuentes consultadas, que precisaron que el detenido sacó dinero, poca cantidad, de un cajero con la tarjeta de la víctima dos días después de que se confirmase su desaparición, aunque no fue posible identificarlo desde el primer momento porque no había imágenes de la cámara, ya que debió taparla.

En cuanto al móvil, la investigación baraja el económico, aunque tampoco se descarta que el detenido pueda haber tenido algún trastorno o enajenación, indicaron las fuentes con las que ha hablado este diario. El cuerpo no se encontró esta mañana a la intemperie, en esa zona se han realizado varias batidas en las últimas semanas, por lo que pudo haberlo trasladado a este lugar una vez muerto. El cadáver se ha localizado a dos kilómetros del municipio, en un paraje conocido como 'La Vaquera', en la dehesa municipal.

Está previsto que el detenido preste declaración este sábado ante la jueza del juzgado de instrucción número tres, que ha estado desde la detención trabajando sobre el terreno con los agentes de la Guardia Civil, este viernes ya estuvo en la Dehesa Boyal. Lo más probable es que la jueza decrete su ingreso en prisión tras la declaración.

El detenido era la "mano derecha" de la víctima. Según indicaron vecinos, José María Lindo llevaba a Vicente en su coche a los lugares que le pedía. Era quien conducía, a cambio de dinero, para llevarle a Talaván a comprar lotería o a los toros, afición que compartían. Desde la desaparición, Lindo había estado siempre pendiente de todos los avances de la investigación e incluso especulaba con la posibilidad de que se lo hubieran llevado: "Hablaba y decía que seguro que estaba por ahí por Cáceres, o que se había ido en el autobús de línea y le habían hecho algo porque siempre llevaba mucho dinero en la cartera", señaló la alcaldesa del municipio, Blanca Vivas. También participó también en las macrobatidas organizadas por la benemérita en el municipio y los agentes le preguntaron por su relación con el desaparecido: "Me daba mucho dinero por llevarle a los sitios y me pagaba las entradas. Yo le decía que no hacía falta tanto, porque con lo que me daba tenía para cuatro o cinco viajes", contó la vecina Pepi Durán que respondió J. M. L. a las preguntas de los efectivos policiales. Entre ellos existía una relación cordial, pero simple. "No había ningún vínculo, ni siquiera eran amigos. Simplemente eran dos personas que se aprovechaban el uno del otro. Compartían aficiones y Vicente lo pagaba todo", incidió la alcaldesa.

Sobre el hallazgo

"El terreno no tiene ninguna característica ni particularidad especial. Ahí es donde hemos encontrado el cuerpo sin vida que aún tenemos que confirmar que sea el de Vicente Sánchez", informó esta mañana el portavoz de la Guardia Civil, Israel Bolaños. Esta zona fue uno de los parajes del entorno de Hinojal donde se llevaron a cabo las primeras batidas de búsqueda.

Los médicos forenses llegaron al lugar donde se encontró el cuerpo para el lavantamiento del cadáver pasadas las 13.00 horas del viernes. Allí se encontraba también uno de los familiares de Vicente, José Luis Lancho. Los tres sobrinos de Vicente también se desplazaban este viernes desde Getafe para pasar el fin de semana cerca del caso y conocieron la localización del cadáver a su paso por Navalmoral de la Mata, según señaló Lancho. Los arrendatarios de uno de los territorios también acudieron al lugar de los hechos, pero al no tener ninguna relación con el caso y estar lejos del lugar del hallazgo, los agentes les permitieron el paso.

Guardia Civil

Aunque no hay una confirmación oficial, todo indica que a raíz de la detención este jueves del alguacil de la localidad José María Lindo, por su presunta implicación en la desaparición, se ha conseguido por parte de la Guardia Civil la información que ha permitido localizar el cuerpo cerca de la localidad. Cadáver que todo apunta a que es el de Vicente Sánchez.

A las 13.25 horas un vehículo del tanatorio San Pedro de Alcántara de Cáceres ha abandonado el terreno y ha trasladado el cuerpo al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia. "En estos momentos no podemos confirmar que se trate de la identidad de la persona que estábamos buscando, pero tiene bastante relación con ello", ha indicado Israel Bolaños, portavoz de la Guardia Civil. "Estamos a la espera de la confirmación de las pruebas biológicas que se deben realizar para confirmar ese extremo", ha añadido.

"Toda la investigación que se ha llevado a cabo en torno a la persona detenida en el día de ayer, tras los registros en su vivienda y en los vehículos, nos han llevado hasta este paradero", ha explicado Bolaños, al tiempo que ha indicado que "no se descarta nada, ni más detenciones o registros".

Bolaños no ha concretado desde cuando se lleva investigando a este funcionario municipal, José María Lindo, aunque sí ha precisado que una de las hipótesis que se han barajado era esta. "Los compañeros han conseguido obtener datos que en el día de hoy nos han traído hasta aquí. No les puedo indicar si el detenido estaba en el punto de mira desde el primer día", ha aclarado.

Ayer fue detenido un vecino del municipio, un funcionario del Ayuntamiento, por su presunta implicación en la desaparición de Vicente Sánchez. Se trata de José María Lindo, el alguacil municipal, una persona cercana a Vicente que le llevaba en su coche a comprar lotería a localidades vecinas y con quien compartía su afición a los toros.

Está previsto que el detenido declare en los Juzgados de Cáceres este sábado. Fuentes de los Juzgados de Cáceres señalan que “el detenido agotará el plazo de 72 horas y previsiblemente no acudirá hasta la jornada de mañana”. La detención se produjo este jueves a las 8.00 horas.

La desaparición de Vicente Sánchez, de 79 años, fue denunciada por sus familiares el 30 de enero, tres días después de que se le perdiera la pista. Desde entonces han sido varias las batidas de búsqueda organizadas por la Guardia Civil, hasta que este viernes, tras la detención ayer del agualcil municipal, han localizado un cuerpo sin vida en un paraje cercano al pueblo.

La familia del desaparecido desde un principió pensó que alguién lo había retenido o se lo había llevado por dinero, ya que a Vicente le tocó un sustancioso premio de la lotería. Ha trascendido que un millón de euros. Se da la circunstancia de que la jornada en la que se fecha su desaparición se sacó una cantidad de dinero de un cajero automático del pueblo.

Una de las versiones que se barajaban era que Vicente hubiera abonado el pueblo de forma voluntaria, ya que solía desplazarse a localidades cercanas como Talaván y la capital cacereña para comprar lotería. Precisamente, la persona que fue detenida este jueves, el funcionario municipal, le solía trasladar en su coche.