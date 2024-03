El género, a debate, en el Festival de Cine Español de Cáceres: «No hay equidad en las películas premiadas»

El director Pablo Berger, recién llegado de Los Ángeles, nominado al Oscar a Mejor Película de Animación por ‘Robot Dreams', ha clausurado con este largometraje la sección oficial del XXXI Festival de Cine Espsñol de Cáceres, donde recibe este sábado dos galardones (a mejor director y mejor película), y donde ha señalado que «la animación no es un género y el cine, tampoco».

Berger, que ha ganado el Goya a Mejor Película de Animación, asegura que a esta categoría «no se la trata por igual; se la mira desde arriba. Estuve en los premios del Cine Europeo con ‘Blancanieves’ y ahora con ‘Robot Dreams’ y te puedo asegurar que no es lo mismo». ‘Robot Dreams’ también ha ganado el European Film Award (EFA) a mejor cinta animada.

«Los géneros son la comedia, el drama, el musical… pero hay un techo de cristal y al cine de animación la industria lo mira desde arriba. Y no entiendo por qué este tipo de cine no se considera de igual a igual. A mí me ha costado lo mismo hacer ‘Blancanieves’ y ‘Robot Dreams’. El proceso no ha sido diferente ni en la escritura ni en la dirección».

Pablo Berger, en el Helga de Alvear. / EL PERIÓDICO

Equidad

Así lo ha manifestado Berger en un encuentro con los premiados del festival cinematográfico, que se clausura este sábado con la entrega de los Premios Versión Original (VO, antes Premios San Pancracio), en el Gran Teatro.

El palmarés al completo (excepto Juan Diego Botto, que ha excusado la asistencia por “problemas familiares”) está formado por los actores Asier Etxeandia, Blanca Portillo, Lola Dueñas y Susi Sánchez, que recibe el VO de Honor. También, por el periodista Carlos del Amor, la cantautora Bambikina y la cineasta Estíbaliz Urresola.

Todos ellos se han encontrado este mediodía en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, donde han compartido una charla sobre el concepto de género en la industria del cine, junto a obras expuestas como uno de los célebres iglús del artista Mario Merz, titulado ‘La casa del giardiniere’.

Los premiados en el Helga de Alvear. / EL PERIÓDICO

La vicepresidenta de la Academia de Cine, Susi Sánchez, y miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA), ha reivindicado, por su parte, mayor equidad: «Las películas que salen premiadas lo hacen con un 70% de votos masculinos y eso no es equitativo; las dos fuerzas tendrían que estar equilibradas».

«Resulta insufrible que en pleno siglo XXI siga habiendo esa brecha salarial de casi un 30%. De manera que resulta que las mujeres trabajamos gratis 72 días al año en comparación con los hombres. Ese solo dato no tiene ninguna lógica. En la misma Academia hay un 30% de académicas frente al 70% de académicos y es muy difícil hacer subir esa cifra. Por lo que hay propuestas» cinematográficas «que algunos hombres se toman como si fuera un agravio comparativo».

«No se puede avanzar. La única forma de que haya un poco más de equidad es que ellos renuncien inevitablemente. Pero eso no será malo, porque lo que podamos crear a partir de ahí, de una forma equitativa, tendrá muchísimo más valor. Y no me cabe la menor duda, porque el resultado estará equilibrado por esas dos energías», ha sostenido la vicepresidenta de la Academia.

«Las preguntas sobre abusos de poder, violencia de género… siempre se nos hacen a nosotras, pero ellos también son género» Estíbaliz Urresola — Cineasta

El Premio Revelación lo recogerá esta noche la directora novel Estíbaliz Urresola (1984) por su filme-debut ‘20.000 especies de abejas’. Urresola ha afeado que «las preguntas sobre abusos de poder, violencia de género… siempre se nos hacen a nosotras, pero ellos también son género».

En esta línea ha criticado que «tradicionalmente» se considera que el «cine hecho por los hombres no tiene género, es neutro, universal; mientras que el cine que hacemos nosotras tiene esa mirada intimista, sensible, de género… A mí me encantaría que estas preguntas se las hicieran también a ellos».

El actor Asier Etxeandia posa en el jardín del Helga de Alvear. / EL PERIÓDICO

En el capítulo de interpretación los dos protagonistas de ‘Teresa’, de la directora Paula Ortiz, (Axier Etxeandia y Blanca Portillo) se han hecho acreedores de los dos premios del festival en esta categoría. Ambos también se han pronunciado sobre esta cuestión de etiquetar el género en la industria del cine.

Etiquetas

Portillo aboga por entregar premios a mejor interpretación, sin hacer distinción de sexos, en premios como los Goya: «Qué más da si eres hombre o mujer, lo que se valora es la interpretación, pero hubo un sector femenino que se quejó, alegando que las posibilidades eran más reducidas para las mujeres porque había muchos más personajes masculinos que femeninos; y hubo ahí una cierta incomodidad».

El palmarés al completo (menos Botto) en el Helga de Alvear. / EL PERIÓDICO

A su vez, Etxeandia considera que «lo interesante es dar visibilidad a cuantos más trabajos mejor, para promocionar las películas». Y ha añadido que «es peligroso querer hacerlo todo tan políticamente correcto. Eso, a veces, es una franja peligrosa. Al final, esto de los premios es un juego”.

El periodista Carlos del Amor, que recibe el premio que el festival entrega a los divulgadores de la cultura y el cine, ha manifestado que «los premios son una celebración, más allá de la competición; yo abogo por repartir» entre diferentes categorías.