Adiós al ‘Bulevar’ de Cáceres en Pizarro

El ‘Bulevar’ de la calle Pizarro, regentado hasta ahora por Agustín (Yiyo) Nieto, ha echado el cierre. La capital cacereña dice adiós a un establecimiento que llevaba más de dos décadas como emblema de la escena alternativa del ocio nocturno.

Su mezcla de música que huía de las radios fórmulas y espacio artístico ha estado presente desde 2010, cuando abrió sus puertas. Rock, jazz, funk, house… el 'Bulevar' ha sido escenario del paisaje sonoro menos ‘mainstream’, a través de una multitud de dj’s que han acompasado los años de vida de este pub.

La Escondida

«Quiero dejar un poco la noche; ya no tengo gasolina para seguir ese ritmo», apunta a el Periódico Extremadura Yiyo Nieto, que ya ha traspasado el local y que se encuentra en plena renovación para acoger un nuevo garito: La escondida. «No sé qué estilo tendrá; supongo que será un lugar de cachimbas, reguetones y esas cosas».

«Me quedo con la galería y me quito de la noche un poquito, que ya no lo aguanto», subraya este hostelero que lleva al pie del cañón desde 1991, cuando montó ‘El que faltaba’ en las Cuatro Esquinas. «No he hecho despedida; la gente se ha ido enterando poco a poco». De hecho, el fin de semana pasado se vivieron los últimos compases del ‘Bulevar’ para asombro de algunos de los que desfilaban por el pub.

Fachada del ya extinto 'Bulevar'. / EL PERIÓDICO

De las Cuatro Esquinas, a la Madrila y Pizarro

«Siempre he sido un hostelero apasionado y me gusta ofrecer un toque especial, sin tirar de lo comercial ni radio fórmulas; esto es vocación y pasión. Pero me cuesta mucho ya pegarme tres noches seguidas a pleno rendimiento. Y me tira mucho ahora el espacio Belleartes, con mi asociación cultural», expresa Nieto sobre su establecimiento actual, junto a La Traviata.

«Ha llegado el momento de cambiar de etapa y ciclo, y me voy a centrar un poco más ahora en la cultura con este espacio, que se puede mezclar con un poco de ocio». De hecho, Yiyo ya prepara el programa del décimo aniversario de la Feria de Arte Aparte, que se celebrará en septiembre y octubre en las instalaciones de la sala Belleartes (Donoso Cortés), pero que también sacará a la calle y llevará al medio rural.

De su etapa noventera en ‘El que faltaba’ en las Cuatro Esquinas sacó Yiyo Nieto una relación con los ‘herederos’ de la movida cacereña de los 80: La BoTiKa, los Coup de Soupe… «Ellos me hicieron ver que se podía hacer un ocio cultural». De ahí dio el salto a la Madrila (Alta y Baja) con el ‘Belle Epoque’, después a ‘La Belle’ y al ‘Sicódromo’, «el mejor primero de los after que hubo en Cáceres», al ‘Dedos’ y luego al ‘Bulevar’, que acaba de bajar la persiana para siempre.

En la apertura del 'Underclub'. / EL PERIÓDICO

En 2016 también abrió la discoteca alternativa ‘Underclub’, en el antiguo Cameron/Acuario (ahora rebautizado como Pantera). La decoración externa del ‘Bulevar’, con sus cabezas de muñecas y luces en las ventanas, ya ha dejado de atraer las miradas de propios y extraños. Con el cambio de manos del Mastropiero (que ya no regenta Roberto Parodi tras 12 años) y la mutación del mítico local Habana en ‘Havana’, la calle Pizarro inicia un nuevo ciclo. Habrá que esperar para saber si es a mejor…