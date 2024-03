¿Quién es la candidata a Miss Cáceres?

El certamen de Reinado Nacional de Belleza de España ya ha presentado a sus candidatas y se puede votar al perfil favorito hasta la semana del 8 de abril. La Gala Final Miss RNB España 2024 se celebrará el sábado, 13 de abril, a las 22.00 horas en el Teatro Auditorio Salou, en Salou, Tarragona. La convivencia de las candidatas provinciales de todo el país tendrá lugar del 7 al 14 de abril, y estarán concentradas en el Hotel Alannia Salou Resort, donde tendrá lugar la Gala Preliminar el viernes, 12 de abril a las 22.00.

¿Quién es Laura?

Se llama Laura Sanandrés, tiene 18 años y representa a la provincia en el certamen. La joven cacereña mide 1,70. Su familia es originaria de Badajoz, aunque nació y se crió en Cáceres. En la actualidad estudia en la Universidad de Salamanca (USAL) el grado universitario en Magisterio. Entre sus hobbies destacan viajar, el balonmano, el mundo fitness, la moda, la fotografía, el maquillaje, el estilismo, el desarrollo personal y pasar tiempo con sus seres queridos.

"Cáceres es Ciudad Patrimonio de la Humanidad y tercer conjunto medieval mejor conservado de Europa. La ciudad destaca por la cercanía de sus habitantes, su gastronomía, famosa allá donde vayamos; así como sus fiestas de interés turístico nacional e internacional y, por supuesto, su modernidad, destacando uno de los mejores museos de arte contemporáneo de Europa -por Helga de Alvear-.", explica Sanandrés en un vídeo publicado por la organización del certamen.

"Siento un gran orgullo al representar a la ciudad que me vio nacer y vivir todas las etapas de mi vida. Desde la infancia, una gran etapa que deja una huella en nuestras vidas para siempre. En ella me detectaron una cardiopatía, lo que me ha dado fuerza y actitud ante las dificultades. Me ha hecho saber sonreír y valorar lo realmente importante, poder dar un abrazo a mi familia, pasar tiempo con las personas a las que realmente aprecio y enfocar mi vida en lo que realmente me gusta: la educación y la moda. Siento una gran vinculación con los más pequeños. Deseo educarles con valores y principios y darles las herramientas suficientes para luchar cualquier obstáculo que se presente en sus vidas", señala la cacereña.

¿Cómo votar?

Se puede participar a través de las redes sociales del certamen, dando me gusta a la publicación y siguendo a la página.