La lluvia no da respiro al Jueves Santo en Cáceres y deja en el templo a la majestuosa Sagrada Cena

Pasadas las once de la mañana de este Jueves Santo lo ha comunicado el mayordomo de la Sagrada Cena, Ricardo Fernández. “Hemos hecho lo que hemos podido pero no podemos poner en juego el patrimonio material y humano”. El anuncio ha sido recibido en el templo de Santiago de Cáceres con pesar y cierta sorpresa porque en este momento no llueve pero la predicción para las próximas horas es desfavorable.

Ha sido precisamente por esta cuestión y en una “decisión que apela al sentido de la responsabilidad” que la hermandad ha decidido suspender la procesión. Así, de nuevo, la lluvia no da tregua al Jueves Santo y deja sin procesionar a la majestuosa Sagrada Cena y a Nuestra Señora del Sagrario.

En su lugar, la cofradía celebra en este momento un acto en la iglesia y las bandas interpretarán unas marchas en el interior.