Una mezcla entre innovación y tradición. Es la mejor manera de definir las torrijas que cocinan en la pasteleria Chef Alia, en la avenida Virgen de la Montaña.

Galería | Innovación y tradición en Cáceres: las torrijas «más golosas» /

Pero, ¿qué tienen estos dulces de especiales? Lo primero, el pan. Elaborado por ellos mismos, es de mantequilla y esto hace que sea esponjoso: «Su porosidad permite que se empape mucho». Pero esto no lo es todo. Para ellos, lo más importante es que no están fritas, como la gran mayoría de las que se degustan, especialmente en Semana Santa, sino que se hacen al horno: «Así no quedan tan grasientas». Pasan toda una noche emulsionando en la leche, infusionada con vainilla, canela y cítricos. Se encargan también de cuidar todos los detalles y sorprender a su clientela, por ello colocan una ‘pipetita’ rellena de leche en cada torrija para que «cada persona pueda hidratarla a su gusto». «Hay que decir que nosotros somos una pastelería muy golosa y también le ponemos Lotus, dulce de leche o Nutella». Se pusieron a la venta una semana antes del Domingo de Resurrección. Tienen un precio de 4,50 euros por unidad, aunque dan la posibilidad de comprar una caja de cinco torrijas por 20.

A los fogones está Álvaro Holgado -que también regenta el restaurante Maná en Santa Clara-, y Laura Campos y Carolina Gil ayudando tanto en la cocina como en la venta. En su pequeño establecimiento, de apenas 50 metros cuadrados, solamente sirven productos para llevar. La parte en la que preparan los postres se comunica con la zona de la tienda a través de una cristalera: «La gente puede ver cómo trabajamos y es algo que se agradece mucho porque así saben que no son productos congelados», explica. Eso sí, en un futuro no descartan abrir un nuevo local: «Lo único que tengo claro es que este no va a cerrar nunca», aclara Holgado.

Así elaboran el pan

Hasta tres horas tardan en preparar los panes. Inician con la formación de la mezcla, que pasa a la amasadora durante 45 minutos hasta llegar al bloqueo. Después tiene que fermentar y finalmente llega el horneado. Cabe destacar que, de cada pan, salen cinco torrijas.

Aunque no es el único dulce que se puede comprar en esta pastelería. También disponen de una amplia variedad de «postres de vitrina», denominados así porque pueden pasarse varios días en venta hasta que los clientes los adquieran. Además, tienen tartas, tanto en porciones, como cuñas o completas. Hacen seis tipos de cruasanes distintos, pero el que arrasa es el de queso mascarpone. Para finalizar, tienen tarritos de tartas de 20 sabores distintos.

Suscríbete para seguir leyendo