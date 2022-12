El Mérida, como el resto de los equipos del grupo, afronta una semana con tres partidos, y el primero de ellos, este sábado a partir de las 18.00 horas ante el Rayo Majadahonda, es en el que más bajas acumula de la temporada. A las lesiones conocidas de Lluis Llácer, Kamal y Javi Montoya se suman la sanción por acumulación de amarillas de Nacho González y la lesión de Nando Copete, que ya estuvo ausente la semana pasada por sanción, y en la que en esta tampoco estará disponible porque tiene inflamada la rodilla tras un accidente doméstico. Por otro lado, Artiles será duda hasta el último momento por unas molestias que arrastra en el tendón rotuliano desde hace varias semanas, pero que en esta le ha impedido entrenar con normalidad.

A pesar de las bajas, «nuestra idea es competir bien el partido, y luego ver cómo está la gente para el martes. A partir de las sensaciones de los jugadores, volveremos a intentar sacar el equipo más competitivo», explicaba el entrenador. Precisamente, el encuentro del próximo martes frente al Fuenlabrada en el Fernando Torres estaba previsto para las 16.00 horas, pero se disputará definitivamente a las 12.00. para no coincidir con el partido de octavos de final del Mundial entre España y Marruecos.

Aunque, como es lógico, «me gustaría tener a todo el mundo», el técnico no se mostraba «preocupado todavía, necesito ver si la gente que va a tener su oportunidad va a dar un paso hacia adelante como hizo Busi la semana pasada». Lo que si mantiene es su enfado por la expulsión que sufrió en el último partido: «no se me ha pasado porque no lo voy a entender nunca. En la otra no me enfadé porque fue justa pero esta sigo sin entenderlo».

Mirando hacia un posible once, la ausencia de Nacho será suplida por Erik Ruiz en el eje de la zaga, mientras que podría volver Lolo Plá a la titularidad en detrimento del propio Busi, el resto parece inamovible.

El rival llega necesitado de puntos, pues se encuentra en posición de descenso a tres puntos de la salvación, a pesar de la mejoría del equipo madrileño con la llegada de Alfredo Santa Elena pues ha conseguido tres victorias en siete jornadas. En este sentido, Barrero explicaba que «es curioso si solo miras los datos, pero no lo es si ves los partidos, porque ha cambiado mucho la forma de jugar, ahora es un equipo muy combinativo, muy propositivo. Juega a tener mucha posesión, vamos a intentar robarle y nos va a dificultar mucho, eso les está dando frutos y de ahí la mejora en resultados». El propio Santa Elena reconocía en la previa que «no estoy preocupado porque veo cómo trabajan los chicos, al final el fútbol tiene que ser justos con ellos».