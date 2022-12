Miguel López, un portero ‘cum laude’

Miguel Ángel López Gajardo ya es sin duda un experto en resiliencia, un concepto que en Psicología describe la capacidad de una persona para superar circunstancias adversas. Miguel López, como se le conoce en el mundo del fútbol, culminó este jueves cuatro años de trabajo al defender su tesis titulada El rol de la resiliencia de equipo en contextos de rendimiento y formación: Análisis de los antecedentes y las consecuencias en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres. Logró la máxima calificación.

Miguel López es ya un portero cum laude que desde hace tres temporadas defiende la portería del Arroyo, pero a sus 30 años en su currículum deportivo también aparecen Cacereño, Calamonte, el equipo de su pueblo, en dos etapas, Coria y Moralo. Y por ahí, en medio de todo, «un año de locura» de Erasmus en Roma. Pero esa es otra historia.

Asegura tener aún muchas ganas de seguir dando guerra bajo la portería. «Los porteros podemos aguantar un poco más, todavía tengo para unas cuantas temporadas. Me lo paso bien, hasta que el cuerpo aguante», dice, evitando dar más pronósticos. Y cuando ya no pueda jugar, tiene claro que entrenará. Quizás esto no tarde mucho en empezar a hacerlo, asegura. Desde el 2019 tiene el título de entrenador de nivel 3.

Si su historial futbolístico es amplio, también lo es el académico. Graduado en Ciencias del Deporte en la Universidad de Extremadura, ha completado su formación con tres másteres antes de la tesis que defendió este jueves: uno de preparación física y readaptación al fútbol en Sevilla, y los otros dos en Cáceres, uno de iniciación al rendimiento deportivo y otro de profesorado en Educación Secundaria.

Abruma. Y más cuando trata de resumir en unos minutos el duro trabajo de cuatro años. «Las cuatro dimensiones principales del deporte son técnica, táctica, física y psicológica. Mi tesis se centra en esta última de los deportes grupales». Dirigido por Tomás García Calvo y Fran Leo Marcos («mis directores de tesis han sido de diez y a nivel personal siempre he contado con su apoyo»), Miguel López ha analizado las variables psicosociales que tienen influencia en el rendimiento en los deportes de equipo. Cohesión de grupo, identificación con el equipo, compromiso, liderazgo. «Más en profundidad analizamos los antecedentes y las consecuencias de la resiliencia de equipo, es decir, cuáles de todas estas variables ayudan a superar las adversidades que suceden durante la competición con mayor facilidad y qué beneficios tiene tener un equipo más o menos resiliente».

Esta mañana Miguel López (@Miguel_Lopez_G) ha defendido con éxito su tesis doctoral “El Rol de la Resiliencia de Equipo en contextos de rendimiento y formación: Análisis de antecedentes y consecuencias”. Tesis dirigida por @tgarciacalvo y @FranLeoMarcos.



¡Enhorabuena Doctor! 👏🏻 pic.twitter.com/FJOaaWB7My — ACAFYDE (@ACAFYDEX) 22 de diciembre de 2022

Las conclusiones, resumiendo mucho, pero mucho, podrían ser cuatro, explica el guardameta del Arroyo. «La primera es que estas dinámicas grupales sí tienen influencia en el rendimiento deportivo. Además, la resiliencia de equipo también influye positivamente en el aumento del rendimiento, tanto grupal como individual». Añade Miguel que para que equipo sea más resiliente es fundamental mejorar la cohesión del equipo dentro del campo, a lo que ayuda tener buenos jugadores líderes, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y para superar las adversidades con mayor facilidad «es importante que el equipo se perciba como competente».

Esa, muy resumida, es la teoría. Ahora le tocará ponerlo en práctica. De momento, quizás pueda hacerlo desde dentro del campo y, quien sabe, en unos años desde la banda como entrenador.