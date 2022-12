Paola García Lozano ha recibido este martes un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Almendralejo por la fructífera temporada 2022 que acaba de terminar y los éxitos cosechados en los últimos meses. El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez Morán, ha recibido a la karateca internacional en el salón de plenos del consistorio para reconocer los méritos, al mismo tiempo que le ha hecho entrega de una insignia de plata con el escudo de Almendralejo y un ramo de flores.

“La verdad es que es tremendo el mérito que tiene Paola con la corta edad que tiene y en la categoría absoluta que ya se está desenvolviendo. Es un orgullo para nosotros que esté paseando el nombre de Almendralejo y su bandera tanto a nivel nacional como internacional. Estoy convencido de que su familia y sus amigos están tan orgullosos como nosotros de ella”, ha dicho el alcalde.

Paola García ha mostrado su reconocimiento al Ayuntamiento de Almendralejo por el apoyo que recibe del consistorio, además del continuo cariño que siempre le tiene su ciudad y sus vecinos. “Muchas veces, lo importante no son las medallas, sino el camino. Y estoy siendo muy feliz con toda la gente que me apoya. Estos días que he tenido para reflexionar me he dado cuenta de lo importante que es ser feliz haciendo lo que te gusta”.

Reconoce Paola que es una joven “ambiciosa” que “ama” su deporte. “Muchas veces no te das cuenta de lo que estás consiguiendo, pero todavía me quedan muchos objetivos en esta carrera”. Asegura que su objetivo en 2023 es ir paso a paso y preparar bien el primer campeonato de España a finales de enero en Galicia. Será un año también de Europeo. Ha aprovechado también para agradecer a sus padres la apuesta que hacen para que ella pueda cumplir sus sueños.