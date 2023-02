No pudo sacar nada positivo el Coria en su visita al Atlético de Madrid B (3-1), ya que se encontró a un equipo superior y claro candidato al ascenso. Los goles llegaron en la segunda parte, cuando Carlos Martín culminó ante Varea una contra perfecta rojiblanca y Cala, de cabeza, ampliaba ventajas en la siguiente jugada peligrosa local. Jorge Canillas recortó distancias a pase de Traver, pero el canario Etyan sentenciaba cuando el Coria apretaba, un conjunto que encadena la cuarta jornada sin ganar como visitante.

Tras la balsámica victoria la semana pasada por la mínima en La Isla ante el Unión Adarve (1-0), el Coria se desplazó a Madrid para enfrentarse a un Atlético que pugna por el primer puesto con el Melilla. No podía contar Alberto Urquía con Isma Cerro, Ledesma y Dani Mori, aunque sí recuperaba Deco (que acabó jugando) y Nané (estuvo en el banquillo) y sumaba al último fichaje, Jon Aparicio, que debutó con la camiseta celeste.

El encuentro comenzó con el filial colchonero presionando y creando las ocasiones más claras. A los 10 minutos, internada por la izquierda y el centro al área lo remataba Diego Bri pero entre la zaga y Toni Varea despejaban la oportunidad local. El meta balear tenía trabajo en la soleada mañana majariega y en el 17, otra vez tuvo que aparecer para despejar un gran derechazo de Cala desde la frontal del área.

Mediada la primera parte, otra vez los de Tevenet asediando la meta de Varea con un remate en semifallo de Dani González que se marchó por encima del larguero cauriense. A partir de entonces, el Coria comenzó a dominar más el balón y empezó a crear peligro. En el 33 falta peligrosa a Álvaro Traver que le costaría la tarjeta amarilla a Ginzo y que el propio jugador valenciano estrelló en la barrera. Los últimos minutos de la primera parte terminaría con el Atleti B fallando ante Varea con el disparo de Dani González alto y con otra falta de Álvaro Traver que volvía a impactar en la barrera rojiblanca.

El segundo tiempo

La segunda parte comenzó con un disparo de Santi Luque lejos a la izquierda de Iturbe. Pero a la primera que tuvo el Atleti B llegó el gol. En un córner a favor del Coria, rechazó la defensa rojiblanca, Alejandro no remataba en la frontal del área local y se armó una contra entre Diego Bri y Carlos Martín. Un dos para dos que terminaba con un pase habilitante de Bri al pichichi Martín que de remate cruzado por la escuadra superaba a Toni (1-0). Undécimo gol en la temporada del delantero colchonero.

No tardaría en llegar el segundo tanto local tras una asistencia por la izquierda de Carlos Martín y Cala, en el segundo palo, remataba de cabeza y abría hueco en el marcador (2-0). La reacción celeste llegó rápidamente y el recién ingresado Jorge Canillas se marchaba de Marco y el pase de Traver al hueco le dejaba en el uno contra uno con Iturbe que no desperdiciaba. (2-1) El primer gol de Canillas como cauriense creó nervios en el técnico local, que hizo debutar a Assan, ex del Diocesano, en el cuadro local.

A pesar del ímpetu visitante, el Atleti B volvió a ser letal en otra contra y tras una pérdida del Coria en la salida de balón, el esférico le llegaba a Carlos Martín y tras una bonita bicicleta dentro del área, parada de Varea y el rechace le caía a Etyan que a puerta vacía sentenciaba el partido (3-1).