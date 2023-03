El Al-Qázeres da otro paso al frente

El Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura se acerca un poco más al playoff tras superar a domicilio al Picken Claret (51-57) en un partido muy igualado y ajustado, de alternancias constantes y que se decidió en los últimos minutos. Se creció en las adversidades el equipo de Jesús Sánchez en el que era su tercer partido (segunda victoria) en ocho días. Recuperó el técnico a Crystal Primm (que no pudo jugar el miércoles) y contó también con Sira Hisado, pero no pudieron ayudar ni Celia García ni Radka Stasova, que no se vistieron de corto.

En un inicio ajustado y jugado a muy buen ritmo, con alternancias varias durante los primeros minutos del partido, las de Jesús Sánchez se cobijaron bajo la alargada figura de Sara Zaragoza para abrir la primera brecha (4-8 en el ecuador del primer cuarto y 5 puntos de la pívot madrileña). Sin embargo, la igualdad era palpable y en segundos dos despistes graves y sendas canastas fáciles más un triple esquinado de la alicantina Paula Dits, provocaban un nuevo baile en el marcador.

Pero el duelo era precioso y acto seguido Lucía Fontela respondía con la misma moneda para poner un nuevo empate en el luminoso (11-11 en el minuto 6). De ahí al final las extremeñas pusieron un punto más en lo defensivo, siguieron haciendo mucho daño en el rebote ofensivo y con un juego más coral en el que se vieron las primeras canastas a la contra, volvió a coger una pequeña ventaja. Al final 13-17.

Más defensa, menos ataque

En el comienzo de la segunda manga ninguno de los dos contendientes mostró la misma puntería que en el primer cuarto, aunque en especial las visitantes. Al paso por el ecuador todo volvía a estar muy ajustado (20-21). Ahora todo costaba mucho más y ya no había tantos espacios para la carrera como antes, o situaciones de uno para uno en pintura para una Zaragoza sin tanto protagonismo. Las defensas ganaban a los ataques y en el siguiente tramo el Al-Qazeres así pareció entenderlo, pues con esfuerzo y sacrificio minimizó el potencial ofensivo de su rival y en ataque, también con un juego muy trabajado y gran importancia de los libres, volvió a hacer la goma (22-27 en el 13).

Sin embargo todavía las fuerzas físicas estaban bastante intactas y en un final de primera parte muy discreto volvieron a ceder ante un Picken Claret que jugaba a tirones. Al descanso 31-31.

Tras el paso por los vestuarios en el reinicio y después de muchos minutos a remolque de marcador, la local Bleda colocó al Picken Claret arriba. Pero las cacereñas se revolvían valientes y de nuevo con mucho trabajo y ganas, más una Kate Andersen determinante, no dejaron que su rival se creciera y en el siguiente tramo llevaron el choque al cuerpo a cuerpo. Pero con todo trabado y muchas carreras alocadas, un triple de Afonso obligaba a Jesús Sánchez a parar el juego y aclarar ideas (39-35 en el 25).

La reacción

De vuelta al juego al equipo le siguió costando anotar, por lo que las de Carles Martínez conseguirían apuntarse una nueva máxima y poco más tarde se veía otro tiempo muerto de Jesús Sánchez (43-35). Pero el final de la manga fue también discreto y apenas si pudo recortar dos puntos.

El último y definitivo comenzó con Fontela y Andersen tomando la responsabilidad en ataque y con los cinco efectivos extremeños defendiendo a muerte, lo que obligó al local Carles Martínez a agotar un tiempo muerto (43-42 en el 32). Pero de nuevo en juego el Al-Qazeres no aflojó lo más mínimo y con las locales sin anotar después de cuatro minutos el parcial extremeño creció hasta el 0-11 (43-46).

Un triple de Bleda frenó la sequía y empató el electrónico, llevando el choque a otra fase muy trabada y ajustada que deparaba un final muy emocionante por impredecible (48-50 en el 37). Para entonces los nervios mandaban por encima de cualquier otro aspecto y por eso dos minutos más tarde el luminoso no se había movido, hasta que ya en el último minuto Zaragoza barrió otro rebote ofensivo y consiguió una canasta que se antojaba definitiva, como así fue. A la conclusión, 51-57.