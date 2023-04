Mucho ruido y muy pocas nueces

Mucho ruido y pocas nueces. El anunciado como derbi más emocionante de los últimos tiempos fue en realidad uno de los peores que se recuerdan por ambas ciudades. Don Benito y Villanovense protagonizaron un partido con mucha intensidad pero sin casi ocasiones en un Vicente Sanz abarrotado por los cuatro costados de aficionados de uno y otro equipo.

La primera parte del derbi fue como una película de esas que se anuncian a bombo y platillo y que luego resulta ser un ejercicio de resistencia para no quedarse dormido. Sí, los primeros 45 minutos del derbi de las Vegas Altas fueron soporíferos. Villanovense y Don Benito, quizás presos del miedo a errar, parecían atenazados a la hora de soltarse para ir hacia el ataque.

Ambos equipos arrancaron contemplativos, bien plantados en defensa, y precavidos en ataque sin excederse a la hora de asumir riesgos. Tanto es así que la primera llegada no se produjo hasta el minuto 15 de partido cuando Álvaro García mandó al larguero un balón suelto dentro del área. Susto para los serones y desesperación para un Deportivo que perdonó el gol a las primeras de cambio.

A eso buscó reaccionar el Villanovense mediada la primera mitad con un remate tímido del galés Josh Farrell de cabeza que se marchó sin peligro alguno sobre la portería de Sebas Gil. Poco más hasta entonces de los de José González ‘Gus’ sobre el césped del Vicente Sanz.

Sin embargo, casi de la nada, los serones se sacaron de la nada una doble ocasión clara. Fue Benji el que inició el ataque con un golpeo de media distancia que repelió Sebas Gil y cuyo rechace le cayó franco dentro del área a Higor Rocha, que buscó el gol, pero el portero rojiblanco sacó una mano salvadora para evitar que el Villanovense se pusiera por delante.

Algunos retoques

En la segunda parte ambos entrenadores retocaron los esquemas en busca de perforar las férreas defensas rivales. En los primeros compases el Villanovense parecía haber dado un salto hacia adelante en busca de un Don Benito que poco a poco, con el paso de los minutos, comenzó a acusar el desgaste físico del calor y de los nervios propios de saberse en una situación complicada. Aún así a ambos equipos les siguió costando un mundo llegar con claridad al área rival.

Hasta el cuarto de hora de encuentro no llegó la ocasión de Farrell para el Villanovense tras un buen balón de Guille Perero desde la banda, pero el galés no llegó por poco dentro del área. De hecho, la entrada del extremo, ex del Mérida, le dio un plus al conjunto serón por banda. Pero los minutos iniciales también fueron buenos para Álvaro García, del Don Benito, que protagonizó varias carreras por banda ante las que estuvieron muy atentos los defensores visitantes.

El paso de los minutos evidenció que el Don Benito no es el de jornadas anteriores. Al cansancio físico se sumó el desgaste mental, que parece empezar a hacer mella en la plantilla rojiblanca a falta de cuatro jornadas para el final. De hecho, la primera ocasión del Don Benito no llegó hasta mediada la segunda parte con un remate tímido de Borja Domingo que atrapó un Lázaro muy atento durante todo el encuentro.

La expulsión de Higor

Y a falta de 20 minutos para el final el partido cambió de rumbo cuando Higor Rocha, del Villanovense, vio la roja por una falta sobre Sebas Gil. Segunda amarilla y a la calle. Los serones se quedaban con uno menos y eso lo debía aprovechar el Don Benito, al menos sobre el papel, porque en la práctica no fue del todo así. Los rojiblancos encadenaron algunos minutos de empuje sobre el área de Lázaro, aunque sin concretar en ocasiones claras de gol más allá de acercamientos de relativo peligro.

El Villanovense, viendo la situación, aprovechó para replegar líneas e intentar cazar alguna a balón parado o a la contra, aunque con el paso de los minutos parecía que eran los serones los que jugaban con uno más sobre el terreno de juego ante la incapacidad ofensiva de los locales. El empate deja al Don Benito a tres puntos de la salvación con un partido más y al Villanovense en posición de ‘playoff’ de ascenso.