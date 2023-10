La Tercera acelera con la disputa de la primera de las tres jornadas en ocho días

Llegan curvas al campeonato liguero de Tercera Federación de fútbol en el grupo extremeño. En una semana se disputarán tres jornadas, ya que hay una fijada el próximo jueves 12 de octubre. Al pasar de 16 a 18 los equipos participantes es necesario el retorno de la actividad en algunos días festivos entre semana. Lo que también vuelve es la disparidad horaria con la quinta jornada (la primera de las tres que se jugarán en ocho días), que se disputa este domingo, y que divide en cinco por la mañana y cuatro por la tarde sus nueve partidos previstos.

Desde su privilegiada posición en lo alto de la tabla, repite partido en casa el Coria recibiendo al Trujillo (18.00). Tras empatar en La Isla la jornada anterior no querrá dejarse más puntos el líder, frente a su rival trujillano que aún no ha ganado esta liga. Y en el otro extremo de la clasificación está el Fuente de Cantos, que además de ser colista arrastra la rémora de ser el único equipo que todavía no ha marcado ningún gol tras jugar cuatro partidos. En el Francisco de Zurbarán recibe a un Moralo (12.30 horas) que a su vez lleva dos jornadas sin ver puerta.

Un partido destacado es el Azuaga-Olivenza (12.15), ya que llama poderosamente la atención que ambos están ahora en zona de descenso, siendo los dos equipos de la parte alta la liga anterior. Los otros tres encuentros matinales comenzarán a las doce del mediodía: Calamonte-Jaraíz presenta a los dos pegados en el grupo medio alto de una todavía igualada clasificación. En el Villafranca-Arroyo vuelven los locales a centrarse totalmente en la liga tras su esfuerzo en Copa Federación, midiendo su recuperación el equipo arroyano, que mira hacia arriba tras lograr su primera victoria. Y en el Pueblonuevo-Diocesano empatar en casa del Coria anima a los locales para entusiasmar a su afición ante el equipo de Cáceres, que a su vez llega de encajar su primera derrota tras su vuelta a la categoría.

Tarde de domingo

El primero de los partidos vespertinos en comenzar será el Racing Valverdeño-Jerez (17.30), donde se juegan otros tres puntos vitales para arañar puestos en este tramo inicial el calendario. A las 18.00 se iniciará el Don Benito-Castuera en el reencuentro de ambos en Tercera y la atención de los aficionados locales en ver si su equipo termina el partido sin expulsiones, tras sufrir una en cada uno de los cuatro anteriores. Y también desde las 18.00 horas se jugará el Don Álvaro-Montehermoso con los locales heridos tras la goleada sufrida la cita anterior frente al gran animador del torneo. El equipo montehermoseño es segundo y con su portería a cero hasta el momento.

Interesante jornada porque los nueve puntos que cada equipo disputará en apenas una semana pueden empezar a distribuir esta liga por caminos claramente tangibles.