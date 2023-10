La cuarta parte del calendario se supera este fin de semana en la Tercera extremeña. El último domingo de octubre trae además un cambio notable a la competición, por el cambio de hora, con la aparición ya de inicios fijados en tramos plenamente invernales. En todo caso, en esta novena jornada, la mitad de los enfrentamientos se disputará por la mañana.

Hay que tener en cuenta además que el miércoles festivo, 1 de noviembre, se actualizará la clasificación con dos partidos que no pudieron completarse el pasado fin de semana por las lluvias. Se completará desde las 17.00 el Olivenza-Calamonte (suspendido en el 64, 1-1 en el marcador) y se disputará desde las 16.00 el Jerez-Coria (que no llegó a comenzar).

Vuelven a centrarse las miradas en el primer clasificado. El Villafranca-Don Benito (17.00) tiene ingredientes relevantes para considerarle el duelo más atractivo de la jornada. Los de Tierra de Barros afrontan esta liga con ambición, y este es su reto más cercano: intentar derrotar al invicto líder.

Pero no está muy lejos en cuanto a la expectación despertada un partido entre dos equipos que no hace mucho se medían en la antigua Preferente extremeña: Jaraíz-Montehermoso (16.30) generará un gran ambiente de fútbol en el Polideportivo Municipal de la capital verata entre dos aficiones que están entregadas a sus respectivos equipos. El Jaraíz está muy arriba en su debut en Tercera y el Montehermoso es uno de los tres equipos que todavía no conocen la derrota.

Además del líder, el otro invicto es el Coria que vuelve a jugar en casa (aunque en el Municipal César Sánchez) para recibir al Olivenza (16.30). Después de sus anteriores pinchazos como local es una cita importante para los caurienses ante un rival necesitado de puntos para escalar posiciones. Entre las citas matinales destaca el Azuaga-Diocesano (12.15) entre dos clubes llamados a estar arriba pero penalizados ya, a estas alturas de campeonato, por derrotas fuera de pronóstico.

A las 12.00 es el Calamonte-Arroyo entre otros dos de la zona media alta donde una victoria puede premiar con la subida de varios puestos en la tabla. Y los otros dos partidos matinales de este domingo comenzarán a las 12.30: Trujillo-Jerez atrae la atención por el historial reciente de ambos y su intención de progresar en la tabla y el Atlético Pueblonuevo-Fuente de Cantos presenta la emoción creciente entre dos bandos que no quieren descolgarse en la parte baja, ahora que las distancias son todavía recuperables porque queda mucha liga.

Se completa la jornada con el Valverdeño-Castuera (17.00) con tres puntos claves por razones idénticas al anterior duelo y el Don Álvaro-Moralo (16.30) con presión para los locales, penúltimos y la ilusión visitantel por encadenar una buena racha.