Arturo Álvarez: «Espero que sea la primera victoria de muchas»

«Estoy muy feliz, aunque igual mi cara no lo transmita durante el juego. Es una victoria que le debíamos a la afición, al club y a nosotros mismos. Por estoy orgulloso de todos, incluyendo de la afición, que ha apoyado hasta el final», empezó comentando Arturo Álvarez en la rueda de prensa. «Nuestra apuesta ha sido negar su juego exterior, dinamitar la producción de Clevin Hannah, que es un gran jugador. No me gusta destacar a jugadores, pero hoy sí tengo que hacerlo. Pau Carreño jugó unos segundos ante el Clavijo esta semana, pero con sus 20 y tantos minutos de hoy ha sido clave. Ha hecho un trabajo excepcional a nivel defensivo», explicó el entrenador del Cáceres.

Su satisfacción era evidente. «Siempre hay algún punto que no hemos hecho muy bien, pero no lo voy a decir. Toca felicitar a los jugadores, que sí han dejado la cabeza y el corazón. No ha habido locuras e individualidades. La lástima que nos es que este equipo haya aparecido antes», añadió.

Deseó que la victoria «sea la primera de muchas» y prometió que el equipo «va a seguir hacia adelante» porque «ya lo había dicho antes: los resultados no eran buenos pero el trabajo sí. No renunciamos a ganar en ningún sitio. Sabemos que va a ser complicado, pero somos el Cáceres».

Respecto a que el Menorca se acercase en los minutos finales, apuntó que «los jugadores a veces tienen dudas. El miércoles habíamos gestionado el partido de una forma muy buena. Hemos intentado desdramatizar la situación. Nos hemos lo hemos quitado ya de encima. Esa losa ya parece un poco más pequeña y esperemos que no vuelva ya a aparecer».