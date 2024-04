El Cáceres pierde a Dani Rodríguez para jugar en Oviedo

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no podrá contar con Dani Rodríguez en el partido que disputará este domingo en la pista del Alimerka Oviedo. «Creemos que no va a llegar al partido», reconoció su entrenador, Arturo Álvarez. El veterano base catalán sufrió un golpe en la cadera a poco de saltar a la pista el pasado miércoles ante el Fuenlabrada y no pudo seguir jugando. Aunque viajará con el resto de sus compañeros, su participación en Pumarín sería una enorme sorpresa.

No es el único jugador con problemas físicos, aunque sí se confía en que Mike Nuga, Pau Carreño y Pablo Rodrigo superen sus respectivas molestias e intenten ayudar al equipo a conseguir la primera victoria fuera de casa después de 13 meses y aplazar así el descenso matemático a LEB Plata.

