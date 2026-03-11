La generación de escaladores extremeños a seguir en la Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque Cáceres 2026

Extremadura entrena, compite y lidera. La región no acoge la Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque Cáceres 2026 por casualidad, sino que es la consecuencia de una estructura que entiende la competición como motor de crecimiento y escaparate del talento joven.

Una apuesta que se confirma en los rankings de 2025, donde extremeños y extremeñas asoman la cabeza en diferentes categorías. Parte de este éxito se debe a la filosofía de Javi Cano: “No estamos centrados en tener cinco o seis buenos. Apostamos por una estructura donde haya una gran base de deportistas y que, por selección natural y deportiva, lleguen arriba los que mejor resultado tengan”. Lo explica Javi Cano, director del rocódromo Cereza Wall en Plasencia y técnico del equipo de tecnificación de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) desde 2010. Esta temporada, además, ha ejercido como seleccionador nacional de escalada en hielo y drytooling.

Javi ha competido a nivel nacional e internacional desde los 16 años y ha sido en numerosas ocasiones Campeón de España de dificultad y bloque. Con su experiencia comenta que se necesita “una pirámide de rendimiento donde haya una base muy grande estructurada y de eso determine que haya calidad arriba”. Esa pirámide no es teoría. Son nombres y posiciones concretas en los rankings nacionales de 2025. Son jóvenes que han crecido dentro de un modelo que prioriza la base antes que el brillo inmediato.

Presencia extremeña en lo más alto

El ejemplo más evidente está en la categoría Sub 19 masculina de la Copa de España de Bloque 2025. Lucas Pérez terminó como primer clasificado en la general Sub 19 masculina, líder nacional de su categoría. A su lado, Yago Real fue segundo en la general Sub 19 masculina. No es un éxito aislado. Es la consecuencia directa de esa base amplia que Cano defiende. “Desde 2008 Extremadura siempre ha estado arriba de los rankings nacionales y ha tenido deportistas de calidad en todas las categorías”. La continuidad explica que hoy no haya un solo nombre destacado, sino una generación entera compitiendo por los primeros puestos.

Cuando en Cáceres 2026 se vea a Lucas y a Yago escalar, el público no verá solo dos promesas. Verá el resultado de una estructura que empieza en la detección de talento y continúa en la tecnificación constante.

En categoría absoluta femenina, la presencia extremeña también es sólida. Paula Traverso terminó cuarta en la clasificación general absoluta femenina de la Copa de España de Bloque 2025 y María Paredes fue quinta. Dos escaladoras dentro del top 5 nacional. Cano insiste en que el crecimiento no se mide solo en medallas, sino en profundidad. “Siempre intentamos tener una gran base. Que la federación apoye a esos deportistas desde pequeños y que haya continuidad”. Esa continuidad se traduce en regularidad competitiva. Paula y María no aparecieron en una final puntual, sino que se mantuvieron entre las mejores durante todo el circuito.

Algunos resultados de escaladores de FEXME • Lucas Pérez — campeón del mundo juvenil de drytooling 2026 y 1º en la general Sub-19 masculina de la Copa de España de Bloque 2025, líder nacional de su categoría. • Yago Real — medalla de plata 2026 en el Campeonato del Mundo juvenil de drytooling y 2º en la general Sub-19 masculina de la Copa de España de Bloque 2025. • Paula Traverso — 4ª en la general absoluta femenina de la Copa de España de Bloque 2025. • María Paredes — 5ª en la general absoluta femenina de la Copa de España de Bloque 2025. • Luis Gaviro — 7º en la general Sub-19 masculina de la Copa de España de Bloque 2025. • Javi Cano — cuatro veces campeón de la Copa de España de Dificultad, campeón nacional de bloque, habitual finalista en competiciones nacionales y con presencia internacional en drytooling, con podios en pruebas de Copa de Europa. • Alberto Ginés — primer campeón olímpico de la historia de la escalada deportiva (Tokio 2020), ganador de la Copa del Mundo de Dificultad 2025 y campeón de España absoluto de dificultad 2025.

Formación de deportistas

Para Cano, la clave no está solo en subir al podio. “La escalada no solo da competición, hay un mundo detrás de montaña y de otros deportes”. La formación que se impulsa en Extremadura es transversal. Los jóvenes prueban modalidades, conocen el entorno natural y desarrollan una cultura de montaña que va más allá del ranking.

Ese planteamiento también explica el atractivo creciente del deporte. “Compites contigo mismo. La presión te la pones porque tú quieres hacer el recorrido”. En edades jóvenes, esa idea marca la diferencia: el rival principal es la vía o el bloque, no el adversario.

La popularidad también ha crecido por la visibilidad olímpica. “Desde que es deporte olímpico ha llegado a más gente y se ha despertado un interés más notorio”. Y los rocódromos actuales han ayudado. “Son más accesibles, más sociales. Todo el mundo puede progresar y eso hace que cada vez más personas se acerquen”.

El empujón de Alberto Ginés

El punto de inflexión llegó con la medalla olímpica de Alberto Ginés en Tokio 2020. En 2025 volvió a demostrar su nivel proclamándose campeón de la Copa del Mundo de dificultad, el título más importante del circuito internacional de la especialidad, además de conquistar el Campeonato de España absoluto de dificultad. “Estamos súper agradecidos por lo que ha supuesto Alberto para el deporte nacional y para el deporte extremeño”, afirma Cano. La creación del rocódromo de alto rendimiento ‘Alberto Ginés’ en la Ciudad Deportiva de Cáceres ha consolidado ese impulso. “Es un sitio público de calidad, con presas de calidad, donde se puede entrenar como en pruebas internacionales”.

Para el técnico, poder acoger competiciones nacionales en casa es algo más que logística. “Que los chicos y chicas puedan competir aquí, en nuestras instalaciones, es algo muy especial. Es un empujón para que más niños y niñas quieran estar ahí”.

Cuando la Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque llegue a Cáceres en 2026, lo hará sobre una base real. No es una apuesta puntual, sino la culminación de años de trabajo. Y esto no ha tocado techo. “Creo que el futuro de la escalada en Extremadura es muy positivo. Seguiremos trabajando en la base y cuidando el alto rendimiento”, concluye Cano.