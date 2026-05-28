Cáceres, capital internacional de los grandes riesgos durante las jornadas de Mapfre Global Risks

Cáceres se convertirá desde este jueves en el centro internacional de la actualidad y el análisis de los grandes riesgos, al acoger las Jornadas Internacionales de Mapfre Global Risks, el encuentro más relevante de este sector en Iberoamérica. Durante dos días, la ciudad reunirá a más de 500 profesionales de cerca de 30 países, que repasarán los grandes desafíos de esta industria tan interconectada con el desarrollo de la economía mundial.

El evento, del que se celebra este año su XXX edición, con récord de asistencia, tiene lugar en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la aceleración tecnológica. Directivos, expertos y gestores de riesgos de sectores estratégicos como la energía, el transporte marítimo, la aviación o las grandes infraestructuras analizarán cómo el actual escenario global está redefiniendo los riesgos y la respuesta del sector asegurador.

Las Jornadas de Mapfre Global Riks tendrán lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres, y contarán con la presencia en la clausura de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, además del presidente de Mapfre, Antonio Huertas y el CEO de Mapfre Global Risks, Bosco Francoy.

Bosco Francoy, CEO de Mapfre Global Risks / Cedida

Una agenda con la mirada puesta en el escenario global

El programa arrancará con una mirada a la actualidad internacional, con la ponencia "Panorama económico y conflicto en Oriente Medio", por parte del director general financiero de Mapfre, José Luis Jiménez. A partir de ahí, las Jornadas profundizarán en varios retos globales y emergentes, con ponentes provenientes de grandes compañías, asociaciones internacionales e instituciones públicas. El primero de ellos será la gestión de la ciberseguridad, un riesgo “invisible” pero creciente para las organizaciones.

La agenda continúa con mesas y charlas sobre “Data Centers: motor de la nueva economía digital”, “Corredores marítimos y logísticos: el rol de las infraestructuras críticas” y “El futuro de la salud en la empresa en un mundo powered by AI”. Otras de las cuestiones clave que atañen al sector asegurador, y a los que se dedicarán sendas mesas redondas, serán la situación del mercado de reaseguro, el sistema por el que las aseguradoras ceden parte de su riesgo a otras; y de las cautivas, sociedades que crean grandes compañías para gestionar sus riesgos.

Ya en la segunda jornada, el análisis se centrará temas de gran actualidad a nivel global, como el panel dedicado a “Electrificación, geopolítica global y transición energética: desafíos y oportunidades para el seguro”, el de “Riesgos asociados a la industria de defensa y protección de los sistemas estratégicos globales" o una sesión sobre “Las Tierras Raras en la geoestrategia global de los recursos minerales”. La geopolítica también tendrá su lugar en una charla magistral a cargo del coronel, analista y escritor Pedro Baños.

La prevención, vital en la gestión de riesgos

El lema de la XXX edición de las Jornadas Internacionales es “Nuestra historia, confianza que deja huella”, que pone en valor la importancia de la confianza y las relaciones profesionales de largo plazo entre las empresas y las compañías aseguradoras.

Desde Mapfre y su unidad de grandes riesgos defienden una concepción del seguro centrada en la prevención, más allá de la indemnización del siniestro, y subrayan la importancia de la figura del gerente de riesgos. La compañía quiere impulsar asimismo la cultura de la prevención mediante la colaboración con asociaciones de seguros de grandes riesgos nacionales e internacionales y el apoyo al desarrollo de nuevas entidades en Latinoamérica.

En ese marco, Mapfre ha organizado también la Competición de Defensa contra Incendios, en la que equipos de bomberos de grandes compañías se enfrentan a pruebas que simulan condiciones reales de incendio, una iniciativa que muestra sus habilidades, permite compartir buenas prácticas y refuerza la cultura preventiva. Las brigadas contra incendios en estas empresas son clave para dar una respuesta rápida a fuegos con gran potencial destructivo, al producirse en entornos industriales de riesgo.