El turismo prevé una ocupación del 50% para el puente de diciembre en Extremadura

Parejas y familias de Madrid, País Vasco, Navarra y Levante que vienen a caminar, estar en contacto con la naturaleza «y sobre todo, a comer». Es el perfil de los visitantes que recibirá Extremadura en este puente de diciembre, cuyos datos de ocupación se quedan por debajo de las expectativas del sector. Las previsiones de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur) y la Asociación de Turismo Norte de Extremadura (Aturnex) apuntan que los alojamientos se mantendrán durante la próxima semana al 50%, con picos que pueden llegar al 60% e incluso el 75% con las reservas de última hora en los días clave.

«Son cifras bastante bajas en relación a otros puentes antes de la pandemia», reconoce el presidente de Aturnex, Ignacio Lozano. «La inflación, la subida de los costes, la hipoteca... Al final hacen mella en las economías familiares y la gente se lo piensa antes de venir», explica.

A esto se unen las previsiones de mal tiempo: «se junta el frío con la lluvia y para las empresas de actividades es muy negativo». Así, Lozano apunta que las casas rurales grandes que reservan familias enteras o grupos de amigos sí se llenarán, pero habrá «cientos de apartamentos» con una o dos habitaciones, que no tendrán la misma suerte.

Victoria Bazaga, presidenta de Fextur, se expresa en la misma línea. «Es un puente ‘margarita’, con días sí y días no, muy largo, y está más flojo de lo esperado», dice. No obstante, Bazaga se muestra optimista porque la pandemia ha cambiado los hábitos: ya no se reserva con tanta antelación y las llegadas de última hora pueden suponer una buena parte de la facturación de estos días.

Turismo gastronómico

Según los datos recabados por Fextur, vendrá turismo nacional, parejas y familias que aprovecharán para verse antes de la Navidad y que buscan sobre todo cambiar de aires, «un poco de frío tras un veroño tan largo». El norte de la provincia de Cáceres, La Siberia, Zafra y por ciudades, Cáceres, Plasencia y Mérida, son las zonas «más fuertes». Bazaga destaca especialmente la ocupación en el Valle del Ambroz, que alcanzará en este puente los mejores datos de todo el otoño, por ejemplo con Hervás al 90%. Los visitantes provienen en su mayoría de Madrid, País Vasco, Navarra y Levante, en busca de rutas, paseos, caminatas por la naturaleza y, sobre todo, el turismo gastronómico. «Cada vez hay más oferta y se come mejor», apunta Bazaga.

La presidenta de Fextur destaca el tirón de este segmento en el puente de diciembre. «Por la comida es por lo primero que preguntan y muchos ya vienen con sus reservas», apunta. Jamón, quesos, embutidos ibéricos, aceite, pimentón y también ternera, cordero y cabrito son los productos estrella. Según Bazaga, este interés está haciendo que también personas de Extremadura y de provincias cercanas proyecten viajes de ida y vuelta solo para comer en algún sitio. «Eso también es importante por lo que supone para nuestros restaurantes», recuerda.

La cuesta de enero

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex), Manuel María Moreno, coincide en que la tónica del turista en la actualidad es reservar sobre la marcha, más en un puente como el actual, con un tramo inicial y uno final tan diferenciados. A tenor de esta circunstancia, desde la asociación también se espera que las reservas de última hora superen el 60%.

En declaraciones a Efe, Moreno reconoce que pese al interés de la población por tomarse un descanso tras las dificultades de la pandemia, el actual escenario de inflación no ayuda, ya que la economía familiar puede haberse resentido y en pocos días llegará el periodo navideño, al que se suma la posterior cuesta de enero. Por este motivo, «es muy importante que el sector turístico extremeño cierre un diciembre con buenas cifras, pues enero y febrero suelen ser difíciles para todos», apunta.

Según datos de la Delegación del Gobierno en Extremadura, la región registrará en torno a 236.000 desplazamientos durante este puente de diciembre, 142.000 en la provincia de Badajoz y 94.400 en la cacereña, cifras que a nivel nacional alcanzarán los 13,5 millones de desplazamientos.