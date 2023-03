«Están derrotados, les siguen pidiendo papeles para poder llevarse a su nieto»

«Están fatal, están derrotados. Llevan tres meses aquí y les siguen pidiendo papeles pero no les dan a su nieto». Quien habla es uno de los mejores amigos en España de Mostafa Saadaoui y Malika Lwai, los padres de Imane Saadaoui, asesinada a manos de su marido el pasado mes de noviembre en Valencia de Alcántara. Desde aquel día el bebé que la pareja tenía, que acaba de cumplir los 18 meses, se encuentra bajo la tutela de los servicios sociales, internado en un centro de menores en Cáceres. Sus abuelos quieren llevárselo a su casa pero las gestiones no terminan.

Mostafa y Malika llegaron a España justo un mes después del crimen de su hija, cuando Marruecos les tramitó los permisos para poder viajar. Se les facilitó un visado para siete meses, aunque su intención desde el primer momento fue permanecer aquí el menor tiempo posible. En cambio, ya han consumido casi la mitad de ese periodo y son incapaces de conseguir la custodia de su nieto para sacarlo del centro de menores, su principal objetivo desde que llegaron. De hecho, con la intención de que el bebé permaneciera el menor tiempo posible con los servicios sociales, comenzaron con los trámites para gestionar la custodia desde Casablanca, donde vivían. Y todavía continúan.

Ya en España sufrieron retrasos desde el principio. Los servicios sociales les aplazaron hasta en dos ocasiones la entrevista programada con los técnicos, requisito imprescindible para tramitar la custodia, porque carecían de un traductor oficial (los padres de Imane Saadaoui solo hablan árabe y no se defienden en castellano). Hace ya dos meses que se celebró pero las gestiones no avanzan: «Les siguen pidiendo papeles pero no saben cuándo lo van a poder tener, ya no saben qué más hacer», afirma este amigo de la familia, que habla en nombre de ellos puesto que el matrimonio no se maneja en castellano.

El juzgado no permite aún repatriar el cuerpo de Imane Saadaoui, que se mantendrá en el tanatorio

Se han instalado en Valencia de Alcántara, la localidad en la que vivía su hija, donde intentan continuar con la vida. Pero advierten de que necesitan que se agilicen los papeles porque en Marruecos dejaron a su hija de 9 años y a la hija mayor de Imane, fruto de una relación anterior, y que también vivía con ellos. Su intención es llevarse también a Casablanca al bebé, que se criará allí con ellos. Sin embargo, antes de marcharse, quieren que el menor tenga concedida la doble nacionalidad para que, si en un futuro quisiera regresar a España, no haya nada que se lo impida.

La investigación del crimen

Mientras tanto el juzgado de Valencia de Alcántara continúa con la investigación. De momento tampoco se ha levantado la providencia dictada por la titular en la que se prohibía el traslado del cuerpo de la joven fallecida fuera de España. Continuará por tanto en las dependencias del tanatorio hasta que sus padres puedan repatriarlo para darle sepultura. Este asunto también les roba el sueño. Se trajeron de Marruecos el deseo de su nieta (la hija mayor de Imane) de poder tener a su madre cerca de ella, por eso han pedido también a juzgado que agilice la investigación para poder llevársela cuanto antes. Han contratado un abogado, que se ha personado ya como acusación particular en la causa.