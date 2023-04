El nuevo mapa Zepa tocará la protección de 101 poblaciones extremeñas

La modificación de los límites de las zonas de especial protección de aves (Zepa) que plantea la Junta de Extremadura afectará a un total de 101 poblaciones extremeñas. Son 49 municipios de la provincia de Badajoz y otros 52 de la provincia cacereña, que liberarán parte de su terreno protegido en su núcleo principal o en su entorno. En algunos casos esta limitación será clave para el desarrollo de proyectos urbanísticos o empresariales.

Uno de los ejemplos más claros está en Serrejón, uno de los municipios del entorno del Parque de Monfragüe, donde el 93% de su término municipal está bajo la protección de la Red Natura 2000. «Para nosotros va a ser un alivio, esperamos que realmente nos liberen espacio. Llevamos ya tres años solicitando la revisión de las zonas Zepas porque tenemos en proyecto construir una residencia de la tercera edad y una sala velatorio pero no nos dejan porque en el terreno protegido no se puede construir y no tenemos solares con tantos metros como necesitamos en el casco urbano para poder llevar a cabo estos proyectos», señala la alcaldesa de Serrejón, Melisa Campos. El municipio tiene apenas 430 habitantes. «Estamos solicitando algo que nos pueda generar empleo y fijar población y nos encontramos con muchos problemas y luego para los complejos turísticos y de ocio no hay pegas ninguna», lamenta.

La situación es parecida en Serradilla y otros municipios extremeños que ahora verán liberado algo de su espacio protegido. De hecho, el proyecto de decreto pone de manifiesto que hay «numerosos núcleos urbanos completamente incluidos en el interior de los espacios que conforman la Red Natura 2000 extremeña o limitando estrechamente con ellos». Los cambios se justifican, según el texto publicado, por errores de ajuste cartográfico o de coherencia con los datos científicos, ya que se asegura que hay casos en los que se incluyeron en la red superficies que nunca han albergado valores naturales significativos ni los tienen en la actualidad.

No obstante, el decreto también señala que "en ningún caso se persigue una descatalogación de espacios incluidos en la Red Natura 2000".

Los Llanos de Cáceres, una de las Zepas más grandes

Entre los municipios más afectados por los cambios en el mapa Zepa también destaca la ciudad de Cáceres, donde está previsto desclasificar unas 2.800 hectáreas de las casi 70.000 que tiene la Zepa Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, una de las más grandes de la región. Si la Comisión Europea da su visto bueno quedarán sin protección, entre otros, el Cerro Arropé, donde está prevista la construcción de un templo budista, y parte de la zona noreste de la ciudad. En la zona monumental cacereña también está prevista la ampliación de la Zepa que cobija a las colonias de cernícalo primilla. Esta será de hecho una de las 19 colonias de esta ave que tendrán nuevos límites. Además de la ciudad de Cáceres, las modificaciones de las Zepa también afectarán a grandes poblaciones como Almendralejo, Don Benito, Trujillo o Plasencia.

En general, como ya avanzó ayer este diario, la Junta plantea reducir en 3.058 hectáreas las zonas protegidas de la Red Natura 2000. El proyecto de decreto puede recibir consultas y sugerencias durante 15 días y después deberá someterse a información pública, pasar por el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura y aprobarse en Consejo de Gobierno antes de su traslado al Ministerio de Transición Ecológica para su posterior envío a la Comisión Europea, que deberá dar el visto bueno definitivo a los cambios.

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitats más amenazados en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Constituye el principal instrumento para la conservación de la naturaleza de la Unión Europea.

En Extremadura la Red Natura 2000 está formada por 71 zonas de especial protección de aves (Zepa) y 89 zonas especiales de conservación (ZEC) o lugares de importancia comunitaria (LIC). Actualmente suma 1.264.267 hectáreas, algo más del 30% del territorio extremeño.