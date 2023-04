Otro repunte de los virus respiratorios vuelve a colapsar los centros de salud

«Estamos otra vez saturados, sobre todo las urgencias. El 60% de lo que vemos son virus respiratorios». Lo dice Ignacio Araújo, médico de Atención Primaria en el centro de salud de Jaraíz de la Vera (Cáceres). Y es que, a pesar de las temperaturas casi veraniegas que experimenta la región, vuelven a repuntar las infecciones respiratorias, cuya incidencia en estos momentos es prácticamente la misma que había a finales de diciembre, en plena campaña de la gripe. Según el sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda (Sivira) del Instituto Carlos III, a mediados de abril (último dato disponible) la incidencia era de 273 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la última semana de diciembre esa tasa se situaba en los 288 casos.

Se ha duplicado además con respecto a la primera semana de abril, cuando la incidencia era de 125 casos por cada 100.000 habitantes. Y sigue en aumento porque las consultas de los centros de salud no dejan de recibir pacientes con síntomas gripales. Esto lo que está haciendo es volver a colapsar la Atención Primaria, donde de nuevo la lista de espera es superior a siete días. En las grandes ciudades era imposible ayer conseguir una cita presencial con el médico de cabecera antes de diez días. Para las telefónicas hay que esperar todavía más.

«Recomendamos a los pacientes hacerse un test para confirmar qué virus tienen porque ya no se hacen pruebas» Ignacio Araújo - MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

El sistema de vigilancia mide la incidencia de tres principales virus: la gripe, el covid y el virus respiratorio sincitial, el que causa las bronquiolitis en niños. Pero lo que desconocen los facultativos cuando un paciente acude a su consulta es cuál de ellos le afecta porque ya no se realiza ningún tipo de cribado a no ser que el enfermo sea mayor de 60 años. Para el resto, el protocolo del Servicio Extremeño de Salud (SES) no contempla la realización de prueba alguna que ayude a confirmar qué virus sufre. «A los pacientes les recomendamos que vayan a la farmacia y que se hagan un test específico que reconoce los tres tipos de virus, para estar más seguros, sobre todo para prevenir si conviven con gente mayor o con personas inmunodeprimidas», apunta el doctor Araújo. A nivel nacional, el Instituto Carlos III sí ha constatado que a mediados de abril el virus con una mayor tasa de positividad (porcentaje de pruebas realizadas que dieron positivo a ese virus) era el del covid, con el 13,3%; seguido de la gripe, con el 10,8%. El virus respiratorio sincitial era casi inapreciable, con el 0,2%.

Clínicas muy parecidas

Este repunte coincide además con la temporada de alergias, lo que complica aún más la atención en los centros de salud. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, Extremadura tiene en estos momentos un nivel de alerta alto por el polen de las gramíneas y de las oleas; y medio por el de plantago y urticácea. «Se está solapando la gripe con los cuadros de alergia y asma. En las salas de espera todos tienen los mismos síntomas, tos, congestión, …», advierte este facultativo. La diferencia entre una clínica y otra habitualmente la dan otros síntomas, como el dolor muscular o la febrícula en el caso de los resfriados o el picor y el lagrimeo en los ojos en la rinitis alérgica.

No obstante, y aunque la incidencia de las infecciones respiratorias es alta en Extremadura, está bastante por debajo de la media nacional, que era a mediados de abril de 445 casos por cada 100.000 habitantes. La región es además una de las que menos prevalencia tiene en estos momentos, por detrás de Baleares (176,3 casos/100.000), Galicia (184,5/100.000) y País Vasco (219/100.000). Por contra, las regiones con mayor incidencia son Melilla, con 851 casos y Castilla La Mancha, con 768,8. Eso sí, la tendencia en todo el país es al alza. Sin embargo, y a pesar de que la extremeña es una de las que menos incidencia tiene, es la tercera comunidad con más hospitalizados, con 20,2 ingresos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media, que está en 12,9 hospitalizaciones.