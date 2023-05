Vara aprieta en el ecuador de la campaña

Lleva 25 años tratando la madera en Miajadas, pero la carpintería que Ignacio Avis gestiona en esta localidad cacereña nada se parece a lo que era. Conserva la esencia, pero ha crecido a pasos agigantados. Comenzó en una pequeña nave de poco más de 25 metros cuadrados en casa de su madre, después se trasladó a un espacio de unos 90 metros, luego amplió a 500 y en el año 2002 se marchó al polígono industrial de este municipio, donde cuenta actualmente con una instalación de más de 2.000 metros cuadrados desde donde sigue, eso sí, tallando la madera. Al pie del cañón. Carpintería Avis, como se llama, ha sido el lugar elegido este jueves por el candidato socialista a repetir como presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para iniciar su ruta del séptimo día de campaña.

Lo aprovechó para tender la mano a los emprendedores y a los autónomos. Incidió en que continuará con la línea de ayudas aprobadas esta legislatura, que conceden hasta 10.000 euros para hacer frente a los gastos iniciales, para «todo aquello que necesiten en los primeros momentos hasta que puedan empezar a ingresar». Así como en los programas de digitalización que estarán en marcha hasta 2025 y con los que se ayudará al empresario a abrirse camino en el marketing y en el comercio online.

Modificación legislativa

Anunció asimismo una ayuda administrativa para formalizar la documentación necesaria para poner en marcha un negocio, así como una modificación legislativa que permita incluir como requisito fundamental para poder contratar con la administración, además de estar al corriente del pago a la Seguridad Social, estarlo también a proveedores y subcontratas. «Hay veces que contratamos a empresas que no pagan luego a sus proveedores. Vamos a hacer las modificaciones legislativas para cambiarlo porque es algo que puede ayudarles (a los pequeños empresarios)», avanzó Guillermo Fernández Vara.

También les apoyará para lograr el autoconsumo. «La minoración de costes energéticos es fundamental ahora mismo para los autónomos y las empresas, por eso vamos a seguir poniendo muchos recursos para poder desarrollar el autoconsumo, sobre todo en aquellas instalaciones que están en polígonos industriales, que tienen fácil acceso para desarrollarlo», puntualizó.

Este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arropará a Vara en la Alcazaba de Badajoz (19.00 horas)

Y como colofón, conseguir que estas ayudas lleguen rápido, como solicitan los empresarios. «La gente que vive sacándoselo de su pellejo todos los días necesita agilidad y eso es algo que en la administración nos tenemos que tomar muy en serio», señaló.

Del mismo modo se refirió a los grandes proyectos empresariales encima de la mesa: Elysium City, gigafactoría de Navalmoral, fábrica de diamantes en Trujillo, … que repercutirán también en los ya existentes: «Los que estaban están multiplicando el número de trabajadores». Y citó a una empresa que ha pasado de 17 empleados a 350 en la actualidad.

Ese apoyo de las administraciones a los autónomos es precisamente lo que pide Ignacio Avis, carpintero al que visitó ayer el candidato socialista que, aunque no le dio tiempo a hacerle ninguna petición en persona a Vara, sí lo hizo después a este periódico. «Necesitamos un apoyo de las administraciones. Está muy bien que se den ayudas al campo, sobre todo en una comarca como la nuestra, en la que si el campo no funciona, no funcionamos ninguno pero a nosotros, cuando nos quedamos sin trabajo, no nos ayudan», sostiene. Ya le ocurrió, recordó, a muchos de su sector en la crisis de 2008, con la burbuja inmobiliaria. Él consiguió mantenerse pero otros se quedaron en el camino.

Por eso irá a votar el 28 de mayo: «Hay que votar siempre, porque si no se vota no puedes opinar ni protestar», apunta. Y lanzó un mensaje al candidato socialista: «Está bien que se paseen por las ciudades y los pueblos, para que sepan cómo estamos, pero no tendríamos que esperar a que llegaran las elecciones. Me parece bien que pisen la calle, pero luego pasan cuatro años parados», añade.

Cuatro pueblos en un día

Calle fue precisamente lo que pisó ayer Guillermo Fernández Vara, que activó el acelerador justo en el ecuador de la campaña: cuatro pueblos en un día, todos de la provincia de Cáceres. Casi 400 kilómetros en una jornada (contando la ida y la vuelta a Mérida). Se echaba de menos en esta campaña, que hasta ahora parecía que avanzaba a ritmo lento.

Tras Miajadas, donde estuvo acompañado por el candidato a la reelección a la alcaldía, Antonio Díaz, se desplazó a Santa Cruz de la Sierra, donde se paseó por esta localidad junto a la también candidata a la reelección de este municipio, María José García.

Ya por la tarde reparó en Guadalupe y después en Madroñera. En este último pueblo (2.400 habitantes) su visita congregó a gran parte de la localidad. Le recibieron entre aplausos. «Está usted mucho mejor que en la tele», le espetó una vecina. Otra, de avanzada edad, había retrasado su hora de la cena expresamente para verle: «Quién sabe cuándo volverá». Realizó un breve paseo junto a la candidatura socialista de la localidad. Y ‘voló’ a Trujillo, donde terminó la jornada con la presentación del candidato socialista al ayuntamiento de esta localidad (se presenta a la reelección), José Antonio Redondo, junto a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez. Trujillo es un punto clave para ese futuro de la región al que tanto se refiere Guillermo Fernández Vara. Y lo es por la fábrica de diamantes aquí proyectada. ‘Diamond Foundry’, como se llama el proyecto del que está detrás el actor Leonardo DiCaprio, ya ha iniciado el movimiento de tierras previo a las obras. La previsión es que empiece a funcionar en 2025, con una producción de hasta 100.000 obleas de diamantes al año.

«La empresa de los diamantes ha sido un sueño desde el principio». Así la definió Redondo, que criticó la herencia de los populares en el consistorio. «Hemos estado pagando unos 120.000 euros al mes, un sufrimiento, pero para eso nos presentamos», afirmó. Ahora ha bloqueado los fondos «para que no se lo gasten en fiestas» y se inviertan en una residencia de ancianos pública, una necesidad para la comarca.

La fábrica de diamantes centró todos los discursos: «Trujillo es un ejemplo de empleo industrial, van a tener la oportunidad de tener aquí el empleo de sus vidas», dijo Esther Gutiérrez, que aprovechó su intervención para desmontar el proyecto electoral del PP: «Anuncian una cuota cero para los autónomos para el primer año, pero el Gobierno central ya redujo la cuota en 80 euros, va a dar 960 euros de ayuda. Recortes».

Sanidad y educación

Vara, por su parte, habló de sanidad, que es «la joya de la corona» de su proyecto: «Los problemas de la sanidad solo se resuelven con recursos públicos», apuntó. De educación, porque «es lo que hace progresar a un pueblo». Y por eso bajará las ratios y apostará por la Formación Profesional (FP). El empleo que va a requerir la empresa de diamantes, avanzó, va a provenir de la FP. La empresa se instaló en Trujillo, dijo, por la agilidad en la que se le concedieron los permisos: «En seis meses». Y porque el espacio que ocuparán les permitía el autoconsumo, con la instalación de una fotovoltaica de la que abastecerse. «La gente se queja de los espejitos (fotovoltaicas) en los campos, pero es que al lado de los espejitos va a haber industrias», apostilló.

Este viernes será el acto central de campaña, en el que el que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será finalmente en la Alcazaba de Badajoz, a las 19.00 horas. Ha empezado con polémica, pues el PSOE ha denunciado que se les ha negado realizarlo en La Granadilla, donde estaba previsto en un principio. Por eso ahora, con más ganas, los socialistas esperan llenar y superar las 500 personas que reunió Feijóo. A ver quién gana el partido.