El PSOE no contempla abstenerse para dejar gobernar a Guardiola

La abstención para dejar gobernar a María Guardiola (PP) es algo que no entra en los planes del PSOE. Aunque por una mínima diferencia (6.276 papeletas), la de los socialistas ha sido la lista más votada en Extremadura por lo que "lo natural", dicen fuentes del partido, es presentarse a la investidura. La popular ha obtenido en estos comicios 28 diputados (ocho más que en 2019), lejos de la mayoría absoluta que se sitúa en 33 diputados.

Para gobernar Guardiola tiene dos opciones: llegar a un acuerdo con Vox, que ha conseguido cinco escaños, o que el PSOE se abstenga y la deje gobernar. A la primera, por el momento, no está dispuesta, pues se niega a que los de Santiago Abascal entren en el parlamento. Por eso este lunes la líder de los populares ha pedido a los socialistas que se abstengan para permitir que se convierta en la primera presidenta de la Junta de Extremadura. Pero desde el PSOE no están por la labor de abrirle camino, más aún cuando han sido ellos los que han ganado las elecciones (no les vale para nada porque la suma de las izquierdas no les da).

Ha sido una debacle para el PSOE, que se quedará esta legislatura con 28 diputados en el arco parlamentario, seis menos que los que tenía hasta ahora. Y les ha caído de sorpresa. No se lo esperaban y así lo han reconocido abiertamente. Sus encuestas reflejaban otra realidad bien distinta, pues les situaban más cerca de la mayoría absoluta que de perder la presidencia. De hecho el líder regional de los socialistas, Guillermo Fernández Vara, se había referido a ello en varias ocasiones durante la campaña. Su objetivo era conseguir convencer a los indecisos porque estaban seguros de que eran votantes de izquierdas. Pero no ha sido así, esa participación ha beneficiado esta vez a la derecha y así lo reconoció este domingo por la noche el propio Fernández Vara durante su comparecencia tras conocerse los resultados.

El candidato socialista salió de madrugada abatido y asumió toda su responsabilidad. "Hemos ganado las elecciones pero yo he fracasado", dijo nada más comenzar su intervención. Sus palabras sonaron a despedida, pues agradeció a los extremeños por todos estos años y aseguró que los llevará "siempre en el corazón". Aunque de momento ni él ni el partido se atreven a hablar de su marcha. Emplazan a la reunión de la ejecutiva regional que se celebrará este martes y en la que se analizarán los resultados obtenidos. "No hemos hecho un análisis riguroso, para ello tenemos la reunión de la ejecutiva mañana y allí tendremos tiempo, sosiego, serenidad y tranquilidad para ver lo que ha ocurrido", ha dicho este martes la portavoz del partido, Soraya Vega, en una entrevista en Canal Extremadura.

Vega eludió también hablar sobre la marcha de Vara: "Sonaron (sus palabras) a la sinceridad de un hombre como Vara, que siente la política con mucho corazón, con mucho sentimiento, con mucho compromiso. Lo que ocurra lo decidirá el PSOE que es un partido con una estructura muy clara, muy firme y respetable”, ha apuntado. Tampoco ha querido hablar sobre su relevo.