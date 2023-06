Los padres de Imane: un papel les separa de su nieto

Siete meses lleva en un centro de menores el bebé de Imane Saadaoui, la joven asesinada por su esposo en Valencia de Alcántara. El mismo tiempo que sus abuelos maternos llevan peleando para poder sacarlo de allí y tenerlo junto a ellos. Pero solo han tenido trabas burocráticas. Tardaron más de un mes en conseguir los visados para poder viajar desde Marruecos hasta España para tramitar la tutela de su nieto. Una vez aquí (se instalaron en Valencia de Alcántara) les aplazaron hasta en dos ocasiones una entrevista concertada con los servicios sociales de la Junta de Extremadura porque la administración no encontraba traductores oficiales que dieran fe de lo que allí se contaba. Y ahora, les exigen un documento que no termina de llegar.

Según explica a este diario su abogada, se les solicita un informe que avale la situación social de la familia, que debe ser expedido en Marruecos. Ya han presentado la documentación desde España, pero no es válida. Lo que ocurre es que el papel, que ya han pedido hace meses, no termina de estar disponible. Y el tiempo sigue corriendo. Tanto es así que los abuelos se han visto obligados a solicitar una prórroga de su visado, que estaba vigente solo para seis meses. Todavía no saben cuánto tiempo más faltará para poder tener a su nieto junto a ellos y llevárselo a Marruecos. «Están rotos y muertos porque ya no saben a dónde dirigirse», afirma un amigo directo. Desde que llegaron, el único contacto que tienen con su nieto son las visitas que les tienen concedidas, dos veces por semana. Se trasladan en autobús desde Valencia de Alcántara para poder estar con él.

Mientras tanto, la investigación en el juzgado continúa. Y el cuerpo de la joven se mantiene en el tanatorio porque la jueza que instruye el caso no ha levantado aún la providencia que impide sacarlo fuera de España, por si hubiera que practicar alguna prueba durante la investigación. Los padres no se marcharán de España sin su nieto y sin su hija. Es una promesa que le hicieron a su otra nieta e hija también de Imane, fruto de otro matrimonio anterior. Tienen que cumplirla.