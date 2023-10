El turismo no crece en Extremadura por las «malas» comunicaciones, según Bazaga

Una de las principales cuentas pendientes de Extremadura es la mejora de las comunicaciones, con el tren a la cabeza. La región lleva casi tres décadas de retraso en la incorporación de la alta velocidad. Y no termina de llegar. Ya ha concluido la electrificación de algunos tramos pero de momento por la comunidad no circula ningún tren eléctrico. Y aunque lo hagan a medio plazo, como se espera, tampoco servirá de mucho pues la conexión con Madrid está todavía pendiente ya que el proyecto de electrificación más allá de la frontera extremeña está aún en estudio, por lo que se tardarán años. A lo que se une el aeropuerto de Badajoz que, aunque cada vez incluye más destinos, no termina de convertirse en el enlace esperado por los visitantes, sobre todo internacionales.

Esta situación afecta directamente al turismo, que representa el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, convirtiéndolo en una de las principales fuentes de ingresos. Pero las comunicaciones, o mejor dicho la falta de ellas, son su principal hándicap pues no dejan que este sector siga creciendo. Así lo ha reconocido esta semana la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes Victoria Bazaga, en una entrevista concedida a Canal Extremadura con motivo del día internacional del turismo, que se celebró el pasado jueves. «Estamos intentando vender que no tenemos que pensar en el transporte para venir a Extremadura y que merece la pena estar aquí. Pero lo cierto es que una persona puede decidir irse a París hoy y estar en tres horas», apuntó, algo que no ocurre si lo que se decide es venir a Extremadura.

Vienen «de dos en dos»

Esto, advirtió, «no nos permite crecer más y ese es el gran miedo. El techo de no tener un transporte masivo y rápido nos puede crear muchos problemas». «Tenemos que ir a un turismo que va en coche, que viaja de dos en dos, es pescar con una caña y no con redes», agregó la consejera del ramo. Por eso una de las prioridades de este nuevo Ejecutivo será mejorar las comunicaciones extremeñas, principalmente las ferroviarias.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de agosto la región perdió 2.296 viajeros, lo que supone un descenso del 1,43% con respecto al mismo mes del año anterior. Esta caída afectó en exclusiva a la provincia de Badajoz que recibió 6.720 turistas menos, una bajada del 7,63%. La cacereña en cambio siguió ganando visitantes. En concreto a los diferentes destinos de esta provincia llegaron este pasado agosto 4.425 turistas más que el mismo mes de 2022, un incremento del 5,72%.

No obstante agosto sigue siendo un buen mes para la región pues es destino de paso para muchos turistas del norte y de Europa. De hecho los datos de agosto mejoran a los de julio pues hasta la comunidad llegaron 27.334 visitantes más, lo que supone que a Extremadura vinieron un 17,22% más de viajeros en agosto que en julio. En este caso la mayor subida también se la llevó Cáceres, con 13.836 turistas más (un 17,87%). Aunque Badajoz se situó muy cerca, pues esta provincia sumó 13.499 turistas, un 16,6% más.

El turismo internacional no se recupera: se han perdido viajeros de Reino Unido por el Brexit

Lo que han bajado son los visitantes españoles, un 5,03% en el cómputo interanual. Este agosto eligieron como destino Extremadura 31.768 personas con residencia en España, 6.726 menos que el mismo mes del año pasado. Una de las razones se encuentra en que este verano ya estaban abiertas todas las fronteras internacionales que se cerraron por la pandemia y eso ha llevado a que muchos turistas elijan marcharse al extranjero.

Suben, no obstante, los visitantes internacionales, en concreto un 13,94%. El octavo mes del año vinieron a la región 31.768 turistas extranjeros, 4.430 más que en el 2022. Mejoran los datos pero este turismo internacional ha sido el único que no ha conseguido llegar a las cifras prepandemia, sobre todo porque se han reducido los visitantes procedentes de Reino Unido, una de las consecuencias del Brexit. Así lo explicó la consejera Victoria Bazaga: «El inglés no viaja desde el Brexit. Teníamos un turismo senior que viajaba en barco desde Bilbao o Santander, que hacía una o dos noches y valían casi por tres por el gasto tan tremendo que tenían pero que se nos fue con el Brexit. Además también hay atractivos en otros países que nos quitan turistas», reconoce. No obstante sí se ha logrado mantener el flujo de visitantes que llegan desde Francia y Portugal.

Es por eso que uno de los principales retos de esta legislatura será la «internacionalización» del turismo. «Será una de nuestras obsesiones. Es necesario. Vivimos en constante incertidumbre con el turismo nacional por el panorama económico, tan pronto tenemos dinero como tenemos una situación de crisis económica y eso nos puede dar un pequeño decrecimiento del turismo nacional que hay que cubrir con el turismo internacional. Al turismo internacional le gustamos muchísimo», dijo Bazaga en Canal Extremadura. Y puso como ejemplo el turismo de avistamiento de pájaros (’birding’) o el de la Vía de la Plata, que concentran el 60% de los visitantes internacionales.

Extremadura tampoco llega a cumplir el sueño de que los viajeros se queden al menos dos noches en nuestras fronteras. De nuevo este pasado mes de agosto la estancia media se situó en 1,43 días, de ahí que la Junta quiera seguir vinculando la cultura al turismo. «Nuestras playas y chiringuitos son el Festival de Teatro de Mérida, el de Alcántara, el Festivalino, el Stone & Music, …», apuntó. De momento, para este otoño las previsiones son buenas. El próximo puente, el del 12 de octubre, ya hay una ocupación que roza el 95% en muchos alojamientos.