Adif estudia ahora si los trenes electrificados ahorrarán tiempo de viaje

Termina noviembre y sigue sin haber fecha para la llegada de los trenes electrificados, tal y como estaba comprometido. El tramo que entrará en funcionamiento, el que conecta Badajoz con Plasencia, ya está terminado y con las catenarias en tensión, pero para que la electricidad pueda ser una realidad primero es necesario que la Agencia de Seguridad Ferroviaria conceda el permiso. Lo que sí está claro, y así lo confirma a este diario el diputado socialista en el Congreso por la provincia de Cáceres y además portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, César Ramos, es que, aunque los trenes comiencen a funcionar en electrificado antes, no habrá mejora en los tiempos de viaje al menos hasta después del puente de diciembre. Es decir, no hay fecha para la puesta en servicio, pero, en caso de que se lleve a cabo antes del 10 de diciembre, aunque los trenes aunque ya circulen con electricidad, no van a suponer una mejora de velocidad.

El estreno de la alta velocidad sigue sin fecha, pendiente del ‘ok’ de seguridad De hecho tampoco se sabe aún si esa mejora en los tiempos de viaje se va a hacer efectiva después de esa fecha. Es lo que estudia ahora Adif: en estos momentos los trenes Alvia circulan en diésel, lo que permite coger una velocidad de 180 kilómetros/hora. Con la electrificación se podrían alcanzar hasta los 200 km/h en el tramo que se pondrá en funcionamiento, entre Badajoz y Plasencia. No obstante, no se ha decidido si se circulará a esa velocidad máxima o si, por el contrario, aunque se viaje en electrificado, se seguirán alcanzando como máximo esos 180 km/h de ahora y, por tanto, todo seguirá igual. Es decir, mejorará la seguridad en el viaje (la electricidad es más segura que el diésel), pero no los tiempos. Eso es lo que está estudiando Adif y por eso Renfe mantiene bloqueados a partir del 10 de diciembre la compra de billetes hasta Madrid en media distancia y Alvia. A partir de esa fecha solo se permite adquirir un tíquet en los regionales exprés, para los otros servicios la responsable del transporte ferroviario advierte, a través de un mensaje que “el tren consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos. Inténtelo de nuevo más adelante y disculpe las molestias”. Según explica Ramos, lo que está analizando el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es cómo encajar los distintos servicios si es que finalmente se decide ampliar la velocidad y, por tanto, hay mejoras en el tiempo, porque conllevarían también modificaciones de horarios. Y esto afectaría por ende al resto de los trenes que circulen por las vías extremeñas. Hay que cuadrar los servicios “Como es una sola vía hay que planificar los cruces”, detalla el diputado socialista. La red extremeña solo cuenta con una vía de servicio, lo que supone que solo se permite el acceso de un convoy, por tanto, para poder cuadrar todos los que transitan a diario por las vías de la región, es posible que el resto de servicios también sufran cambios en sus horarios para evitar coincidencias y que haya retrasos (si dos locomotoras coinciden en la misma vía una tiene que pararse para dar paso a la otra, es lo que ocurre cuando se registra una incidencia en el servicio y conlleva una demora, cuando el tren que lleva retraso coincide con otro que circula en tiempo, el primero tiene que dejar pasar al segundo para evitar que también se vea afectado). Renfe, por su parte, insiste en que el bloqueo de estos billetes no está relacionado con la electrificación, sino que obedece a "reajustes de horarios" que lleva a cabo Adif. Las vías electrificadas del tramo Badajoz-Plasencia ya está finalizado desde hace más de un mes y solo está pendiente de que la Agencia de Seguridad Ferroviaria dé el visto bueno al funcionamiento de las mismas. Desde Adif, de donde depende el organismo de seguridad, no confirman si ya se cuenta con este permiso, necesario para que los trenes puedan conectarse a las catenarias. Tampoco Renfe ni el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aclaran cuándo podrá Extremadura estrenar los trenes electrificados. Una vez que comiencen las vías extremeñas incorporarán además un tren Avant, que pueden alcanzar hasta 250 kilómetros por hora, y otro Alvia. A este asunto se ha referido este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, pero tampoco ha aclarado cuándo Extremadura podrá estrenar estos trenes electrificados. "Las obras de electrificación están concluidas pero tienen que pasar controles de seguridad a través de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que, una vez que emita los informes, lo pondremos inmediatamente en funcionamiento. Esperemos que sea en los pocos días que quedan de noviembre o en los primeros de diciembre. Lo que está claro es que no lo vamos a hacer antes de que lleguen esos informes que garanticen el tráfico ferroviario en las condiciones de seguridad adecuada", ha afirmado. La alta velocidad, el ‘tren’ de nunca acabar La alta velocidad extremeña es como el ‘tren’ de nunca acabar. Lleva años anunciándose pero no termina de convertirse en realidad. Acumula casi 25 años de retraso, pues la primera vez que se habló de ella fue en 1999, cuando el entonces vicepresidente segundo del Gobierno de Aznar (PP), Rodrigo Rato, afirmó que por Extremadura «pasarán trenes de 250 kilómetros por hora». Pero lo cierto es que esto ni es una realidad a día de hoy ni lo será aunque se ponga en marcha la electrificación pues de momento los trenes no podrán superar los 200 km/h. No obstante, para ser justos, sí que ha habido avances. De hecho, ya está concluido el primer tramo por el que podrán circular estos trenes con tracción eléctrica, el que une Plasencia con Badajoz, y el que va desde esta ciudad hasta Talayuela está en obras. A finales de octubre se envió toda la documentación del primer trazado ya terminado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es la que debe conceder el permiso para activar los trenes eléctricos. El último compromiso es que se pudiera poner en servicio este noviembre (antes fue en verano, y antes en marzo,...). Pero aún no ha llegado esa autorización. Una de las razones a las que se alude para ese retraso es la renovación del Gobierno nacional, que ha supuesto cambios en los puestos de mando del Ministerio de Transportes, entre ellos el ministro. «Hay que dar tiempo a que tomen posesión», dicen fuentes del gobierno. Pero lo cierto es que esto no va a impedir inaugurar este miércoles la alta velocidad en Asturias. Un hito que, por cierto, ya se lleva un mes anunciando. Extremadura seguirá esperando.