Vivir empotrado en una silla

«La indemnización no es dinero para solventar el daño al que se ha sometido a mi hermano. Es una cuantía elevada, pero hay que ver en qué condiciones está Luis», subraya su hermano David, jornalero y único sustento de la familia, quien resalta que la existencia de Luis permanece vinculada al Instituto Guttmann de Badalona y a la clínica de rehabilitación de Mérida. «Mi hermano necesita tener calidad de vida y todos los medios a su alcance. No tenemos la vivienda adapta, mis padres han dejado de trabajar para atenderle porque depende de los demás para todo. Todos los días vamos a Mérida a rehabilitación durante dos horas y cada dos meses al Instituto Guttmann de Badalona. La mano está en forma de garra, no puede andar. Hay que buscar un especialista que le coloque una prótesis de cadera». Precisamente, la familia reclama contar con los servicios del Instituto Guttmann cerca y no a casi 1.000 kilómetros porque «el viaje de mi hermano y la atención están cubiertas, pero necesita dos acompañantes y sus gastos los pagamos de nuestros ahorros: viajes, hoteles, comida... Mi hermano no se ha buscado esto. Ha sido una negligencia médica y así lo remarca la sentencia», que incide en la mala praxis tanto del cirujano como de quienes le practicaron la reanimación. A pesar de la dureza de cada momento, la sonrisa constante de Luis funciona como revulsivo para sus familiares. David reconoce que desfallece y que no le desea a nadie por lo que pasan, pero las ganas de luchar y de pelear no flaquean, y que Luis les insufla fuerzas. «Tengo ánimo para sacar lo mejor para mi hermano, mejorar su calidad de vida. Hay momentos de bajón, tanto en mí como en mis padres, porque Luis era una persona plena y ahora no se tiene en pie, ni puede coger nada. Depende para todo de mis padres y de mí. Vive empotrado en una silla y en una cama. Pero él me da la fuerza porque él está muy fuerte».

