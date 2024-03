El día de la A-81: «El proyecto duerme en un cajón, ni un fallecido más»

«El 21 de enero de 2022, cuando hicimos la tercera marcha lenta entre Zafra y Espiel, dijimos que la Campiña Sur, el Valle del Guadiato y Los Pedroches no podían esperar más porque cada año que pasaba desde que se anunció la construcción de la A-81 se perdía población. Dos años después, tenemos más prisa, esa prisa que no tienen los responsables de que este proyecto, que llevamos esperando casi veinte años, vea la luz. Y a día de hoy el proyecto duerme en un cajón. No debemos quedarnos callados». Así comenzaba ayer la concentración organizada por la Plataforma Ciudadana A-81 en Berlanga, para exigir que se agilicen los trámites que permitan convertir en autovía la N-432, la carretera que une Badajoz con Granada pasando por Córdoba.

La de ayer fue la concentración que celebra cada año este colectivo para reivindicar que llevan cerca de dos décadas esperando, desde que el Gobierno central prometió el proyecto en 2005. Lo hacen cada día 81 del año y en este 2024 fue ayer. La protesta congregó a un centenar de personas que consiguió detener el tráfico de la carretera durante una hora. «Pedimos que el proyecto se ponga en marcha cuanto antes», manifestó la vicecoordinadora de la plataforma, Carmen de la Coba.

Tal y como informó este diario el Ministerio de Transportes trabaja en el estudio informativo, pero se ha paralizado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por falta de documentación que debe ser aportada al Ministerio de Transición Ecológica. Aunque desde la plataforma no se explican lo ocurrido ya que, según indica Carmen de la Coba, los informes referentes al trámite ambiental obran en el ministerio desde el año 2013. Por eso, han solicitado una reunión con el delegado del_Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, para que se les informe de la situación: «Lo que queremos es que se mande la documentación cuanto antes para que confirmen la declaración ambiental y pueda continuar el proyecto», sostiene la vicecoordinadora.

La segunda de este año

La de ayer es la segunda concentración que realizan este año. La anterior se llevó a cabo a principios de este mismo mes, precisamente porque la N-432 registró el pasado 28 de febrero el primer fallecido de este ejercicio. Ocurrió en el término municipal de Azuaga. Un varón de 50 años falleció tras chocar el vehículo en el que viajaba con un camión. La protesta sirvió para recordarle: «Hace pocos días enterramos a un vecino de Azuaga. Hoy decimos ni uno más», reivindican desde la plataforma.

El colectivo denuncia, además, que la falta de esta infraestructura lastra su desarrollo: «Estamos aquí para alzar nuestras voces contra la pérdida de población y de futuro de nuestros pueblos porque no tenemos medios de comunicación adecuados, del siglo XXI, que nos acerquen la industria, el turismo y el acceso rápido y seguro a los hospitales». «No es un capricho, es una necesidad para nuestras comarcas porque aunque nuestra población sea escasa, tenemos los mismos derechos que todos », agregan.

Y advierten que no pararán: «Hasta que comiencen las obras de la A-81 aquí estaremos, día tras día, reivindicando que sea una realidad. Esta es nuestra obligación, por nosotros y por el futuro de nuestros pueblos».

