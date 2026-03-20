Promedio refuerza la recogida de ropa y calzado usado como estrategia para mejorar las cifras de reciclaje

El reciclaje de residuos textiles se ha convertido en uno de los grandes retos ambientales de los últimos años, también en Extremadura. La comunidad autónoma avanza en la recogida selectiva de ropa y calzado usados, pero aún queda camino por recorrer para reducir el volumen de prendas que terminan en vertederos.

Según datos de la Junta de Extremadura, la generación de residuos urbanos sigue en aumento, y los textiles representan una fracción cada vez más significativa. Este fenómeno está directamente relacionado con el auge de la “moda rápida”, que acorta la vida útil de las prendas y multiplica su consumo.

El problema no es menor. Tal y como recogen campañas de sensibilización desarrolladas en la región, cada año se desechan grandes cantidades de ropa y calzado, muchos de los cuales podrían reutilizarse o reciclarse. Sin embargo, una parte importante acaba mezclada con residuos domésticos, lo que dificulta su tratamiento y encarece su gestión.

Campaña 'No basurices tu ropa'. / EL PERIÓDICO

Contenedores específicos y nuevas campañas

En la inmensa mayoría de los municipios de la provincia de Badajoz existen contenedores específicos para residuos textiles. Estos depósitos, generalmente de color gris, rosa o verde claro, permiten recoger ropa, calzado y complementos para facilitar su posterior tratamiento. La Diputación de Badajoz, a través de Promedio, está reforzando esta estructura con más de 200 contenedores nuevos para acercar aún más está práctica a la ciudadanía.

La campaña “No basurices tu ropa”, impulsada por Promedio con financiación de fondos europeos Next Generation, busca precisamente concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de separar correctamente estos residuos. El objetivo es evitar que prendas aún aprovechables terminen en vertederos, donde su degradación puede tardar décadas y generar contaminación del suelo, el aire y el agua.

Contenedor textil de Promedio. / EL PERIÓDICO

Actualmente, apenas una de cada 1 de cada 10 prendas se separan en los hogares para facilitar su reciclaje. La mayoría de la ropa usada acaba mezclada con el resto de la basura en los contenedores grises o, incluso, en los amarillos.

Esto provoca un doble problema: la ropa usada mezclada con restos orgánicos y otros residuos pierde valor y, al mismo tiempo, se incrementa el coste de tratamiento de residuos en el vertedero porque a todo lo que llega mezclado se le aplica una tarifa de tratamiento y vertido de hasta 70 euros por tonelada. Si se separa desde el origen, ese coste desaparece. Esto quiere decir que reciclar, en general, sale más barato para el bolsillo de cualquier persona.

Publicación de Facebook de Promedio Badajoz.

El camino del reciclaje del textil

Una vez depositadas en el contenedor adecuado, las prendas siguen un proceso de clasificación en plantas especializadas. Allí se determina su destino: entre un 5% y un 15% puede reutilizarse directamente en tiendas de segunda mano dentro de España, mientras que cerca del 40% se exporta a otros países para su uso.

El resto, cuando ya no es apto para vestir, se recicla. Mediante procesos mecánicos o químicos, los tejidos se transforman en nuevos materiales: desde rellenos para la industria automovilística hasta aislantes térmicos o hilos reciclados. Solo una mínima parte acaba finalmente en vertederos.

Contenedor de textil, ropa y complementos de Promedio / EL PERIÓDICO

Un cambio de hábitos necesario

A pesar de los avances, los expertos coinciden en que la clave está en la prevención. Apostar por un consumo más responsable, alargar la vida útil de la ropa o recurrir a la segunda mano son prácticas cada vez más extendidas, pero aún minoritarias.

Extremadura ha dado pasos importantes en la gestión de este tipo de residuos, pero el desafío sigue siendo colectivo. La implicación ciudadana será determinante para transformar el modelo actual y avanzar hacia una economía circular en la que la ropa deje de ser un residuo para convertirse en recurso.