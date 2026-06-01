Corpus Christi 2026: 45 años transformando San Vicente de Alcántara en una obra de arte efímero

Mientras la mayoría de las obras de arte aspiran a permanecer intactas durante siglos, en San Vicente de Alcántara cientos de personas dedican semanas de trabajo a crear una gran obra colectiva destinada a desaparecer en apenas unas horas. Esa aparente contradicción constituye precisamente la esencia del Corpus Christi, una celebración que en 2026 conmemora el 45 aniversario de sus alfombras y que se ha convertido en una de las manifestaciones de arte efímero y participación ciudadana más destacadas de Extremadura.

Cada primavera, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi, las calles del centro de la localidad experimentan una transformación extraordinaria. Lo que durante el resto del año son espacios cotidianos se convierte en un inmenso lienzo al aire libre donde el color, la creatividad y el trabajo colectivo dan forma a un espectáculo único. Durante unas horas, el pavimento desaparece bajo impresionantes composiciones elaboradas artesanalmente con viruta de madera, sal coloreada y serrín de corcho, creando un recorrido artístico que atrae a visitantes de toda la región, de otros puntos del país y del vecino Portugal.

Sin embargo, el Corpus Christi de San Vicente de Alcántara es mucho más que el resultado visible de unas alfombras. Su verdadero valor reside en las personas que las hacen posibles. En las familias que participan generación tras generación. En los vecinos que dedican parte de su tiempo libre a mantener viva una tradición compartida. En quienes entienden que el patrimonio cultural no es algo que se conserva desde la distancia, sino una realidad viva que se construye colectivamente.

Jóvenes y niños participan en la decoración de las calles de San Vicente de Alcántara durante el Corpus Christi. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

45 años transformando las calles de San Vicente

La historia contemporánea del Corpus Christi de San Vicente de Alcántara comienza en 1981, cuando un grupo de vecinos impulsó las primeras alfombras que darían origen a la configuración actual de la fiesta. Lo que entonces surgió como una iniciativa local impulsada por la ilusión y el compromiso ciudadano ha terminado convirtiéndose en uno de los acontecimientos culturales más representativos del municipio.

Desde entonces, la celebración ha evolucionado constantemente. Han cambiado los diseños, se han perfeccionado las técnicas y se han incorporado nuevas generaciones de participantes. Sin embargo, existe un elemento que ha permanecido inalterable durante todo este tiempo: la implicación de la ciudadanía.

Muchas de las personas que hoy coordinan grupos de alfombristas comenzaron participando cuando eran niños. Aprendieron observando a padres y abuelos, colaborando en pequeñas tareas y descubriendo poco a poco los secretos de una tradición que se transmite a través de la experiencia compartida.

Por eso, cuando se habla de los 45 años de las alfombras, no se habla únicamente de una efeméride. Se habla de miles de historias personales que se entrelazan para construir una memoria colectiva. De generaciones enteras de sanvicenteños que han contribuido a mantener viva una tradición que forma parte inseparable de la identidad local.

La grandeza del Corpus radica precisamente en esa combinación de continuidad y renovación. Cada edición es distinta. Cada año aparecen nuevos diseños, nuevas ideas y nuevas formas de interpretar la fiesta. Sin embargo, la esencia permanece intacta: el deseo de transformar las calles en una obra colectiva capaz de emocionar a quienes la contemplan y de reforzar los vínculos que unen a toda una comunidad.

Detrás de la elaboración de las alfombras está todo el pueblo de San Vicente de Alcántara. / EL PERIÓDICO

Un pueblo entero detrás de las alfombras

El Corpus Christi es una celebración construida colectivamente. Desde el pasado 25 de mayo, decenas de vecinos se encuentran preparando materiales, diseñando composiciones, organizando equipos y coordinando un trabajo que culminará durante una intensa noche de esfuerzo compartido.

Más de 800 personas participan directamente en la elaboración de las alfombras. Familias enteras, grupos de amigos y vecinos de todas las edades contribuyen a dar forma a una celebración que pertenece a todo el pueblo.

Para su confección, en esta ocasión se van a emplear alrededor de 4.000 kilogramos de viruta de madera, 600 kilogramos de serrín de corcho, 2.500 kilogramos de sal y miles de litros de tinte que permiten crear la amplia gama cromática que caracteriza a los diseños sanvicenteños.

La noche previa al Corpus constituye uno de los momentos más especiales de toda la celebración. Mientras el municipio se prepara para recibir a miles de visitantes, las calles se convierten en un gran taller al aire libre donde el color comienza a extenderse sobre el pavimento. Los diseños toman forma poco a poco hasta que el amanecer revela una de las imágenes más esperadas del año.

Poco después llegan los primeros visitantes. Muchos madrugan para contemplar las alfombras en todo su esplendor y descubrir cada detalle de unas composiciones que apenas podrán disfrutarse durante unas horas. Cuando pase la procesión a partir de las 13 horas, todo será ya historia.

El corcho es la seña de identidad de San Vicente de Alcántara. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

El corcho, una seña de identidad única

Si existe un elemento que aporta una personalidad propia al Corpus Christi de San Vicente de Alcántara es su estrecha vinculación con el corcho, un material inseparable de la historia, la economía y la identidad de la localidad. Conocida internacionalmente por su tradición corchera, San Vicente ha crecido durante generaciones al amparo de una industria que sigue siendo uno de sus principales motores económicos y una de sus señas de identidad más reconocibles.

Esa realidad también encuentra reflejo en las alfombras del Corpus. Junto a la viruta de madera y la sal coloreada, el serrín de corcho forma parte de los materiales que dan vida a las composiciones que cubren las calles del municipio. Su textura y versatilidad aportan singularidad a los diseños, pero su valor va mucho más allá de lo puramente artístico.

Cada año, la empresa sanvicenteña Granulext colabora con la celebración mediante la donación del serrín de corcho empleado en las alfombras, contribuyendo a que uno de los recursos más representativos del municipio se integre en una de sus manifestaciones culturales más emblemáticas. De este modo, el Corpus Christi se convierte también en un reflejo de la estrecha relación entre patrimonio cultural, tradición e identidad local.

Programación Corpus Christi San Vicente de Alcántara. / EL PERIÓDICO

Los próximos 45 años ya han comenzado

Durante décadas, miles de niños han crecido contemplando cómo las calles se transformaban cada año. Han acompañado a sus familias en los preparativos, han aprendido a reconocer los materiales y han descubierto que detrás de cada alfombra existe una historia compartida.

Consciente de la importancia del relevo generacional, la fiesta ha reforzado en los últimos años la participación de niños y jóvenes mediante iniciativas que les permiten integrarse activamente en la celebración. Los certámenes infantiles y juveniles de alfombras representan mucho más que actividades complementarias dentro de la programación. Constituyen una apuesta decidida por el futuro.

La implicación de los centros educativos, las familias y las entidades colaboradoras ha permitido fortalecer este proceso. Los jóvenes aportan nuevas ideas, nuevas formas de expresión y una mirada renovada que enriquece la fiesta sin alterar su esencia. Las generaciones más veteranas, por su parte, aportan experiencia, conocimiento y memoria.

Una celebración que proyecta la mejor imagen de San Vicente

El Corpus Christi constituye también uno de los principales escaparates de San Vicente de Alcántara.

Cada edición atrae a numerosos visitantes que recorren las calles para contemplar las alfombras, disfrutar del ambiente festivo y conocer una localidad que durante esos días muestra algunas de sus mejores señas de identidad. La repercusión turística de la celebración beneficia a la hostelería, al comercio local y a numerosos establecimientos que encuentran en la fiesta una importante oportunidad para dar a conocer sus productos y servicios.

Andrés Hernáiz de Sixte, alcalde de San Vicente de Alcántara. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Andrés Hernáiz de Sixte, alcalde de San Vicente de Alcántara