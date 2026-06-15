Las empresas de Extremadura apuestan por la innovación y la financiación para crecer

Extremadura afronta una etapa de transformación económica en la que sectores tradicionales como la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria conviven con nuevas oportunidades vinculadas a la digitalización, las energías renovables y la innovación. En este escenario, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos continúan siendo uno de los principales motores de empleo y desarrollo regional.

La modernización de procesos, la adaptación normativa o la incorporación de criterios de sostenibilidad forman parte de los desafíos que muchas empresas deben afrontar para mantener su competitividad. Para ello, la financiación y el acompañamiento especializado se han convertido en herramientas cada vez más relevantes.

Oficina de Unicaja en Cáceres. / UNICAJA

Cercanía y conocimiento del territorio

La directora territorial de Unicaja en Extremadura, Marga Serna, destaca “la importancia de ofrecer soluciones adaptadas a la realidad de cada negocio”. Según explica, la entidad apuesta por “combinar la atención presencial con servicios digitales para facilitar la gestión diaria de empresas y autónomos”.

Unicaja mantiene una amplia presencia en la Comunidad a través de oficinas, agentes financieros, atención telefónica, cajeros automáticos y canales digitales, con especial atención al entorno rural y a las necesidades específicas del tejido empresarial extremeño.

No obstante, las necesidades de las empresas han evolucionado, y, por ello, el modelo de atención de Unicaja combina proximidad, especialización y soluciones digitales, en línea con los objetivos de su Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa la mejora de la experiencia de cliente y el fortalecimiento de la relación con empresas y autónomos entre sus prioridades. A esta propuesta se suman servicios no financieros a través de la plataforma ‘solucionaT’, pensados para ofrecer una atención más global.

Más allá de la financiación

Según datos del Informe de Impacto Socioeconómico 2025 de Unicaja, la financiación concedida a empresas y autónomos superó en todas sus zonas de actuación los 6.000 millones de euros durante el último ejercicio, destinados principalmente a proyectos de inversión, modernización y expansión.

Además del acceso al crédito, las empresas demandan cada vez más apoyo en ámbitos como la digitalización, la gestión de cobros y pagos o la adaptación a nuevos entornos regulatorios. Para responder a estas necesidades, la entidad combina servicios financieros con herramientas de asesoramiento y soluciones digitales dirigidas al tejido productivo.

Las empresas de Extremadura afrontan los retos de la digitalización y la sostenibilidad con apoyo financiero, asesoramiento especializado y nuevas herramientas para impulsar su crecimiento

Colaboración para impulsar el desarrollo regional

Unicaja mantiene acuerdos con entidades como Extraval, Extremadura Avante y las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, y colabora con distintos círculos empresariales para facilitar el acceso a financiación y respaldar la actividad emprendedora. Además, patrocina iniciativas como los Premios Grupo ROS y participa en eventos sectoriales de referencia como Agroexpo.

El futuro económico de Extremadura dependerá en buena medida de la capacidad de sus empresas para innovar, invertir y ganar competitividad. En ese camino, el acompañamiento de entidades como Unicaja, junto a la colaboración público-privada, continuará siendo un apoyo relevante para impulsar el desarrollo empresarial y la creación de empleo.