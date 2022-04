Comienzan las obras para la reforma de las Concepcionistas de Mérida

Las polémicas obras para la reforma de la plaza del convento de las Concepcionistas han comenzado. En la fachada posterior del inmueble ya luce el cartel y según confirma la delegada de Urbanismo, Carmen Yáñez, desde hace varios días hay operarios realizando trabajos en el interior sobre el terreno. El primer paso antes de la demolición será la retirada del amianto de la cubierta, para lo que ya se han tramitado los permisos ante la dirección de Industria de la Junta de Extremadura.

Yáñez apunta que también han tenido ya acceso al interior del edificio los arqueólogos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida para realizar las catas. La obra se ha adjudicado a las empresas Díaz Cubero y Al Senera por 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Esto significa que los trabajos se alargarán como mínimo hasta el mes de julio de 2023, ya para la próxima legislatura y una previsión que además debe tomarse con cautela porque el ayuntamiento no dispone aún de los derechos arrendaticios de la peluquería que regenta Manuel Romero ‘Willy’.

Sin embargo, según Yáñez, no disponer aún de los derechos arrendaticios no es impedimento para que los trabajos comiencen y tampoco para llevar a cabo la demolición prevista del inmueble, siempre que no se afecta a ese espacio en concreto hasta que se resuelva el litigio.

Tras no llegar a un acuerdo con el empresario, el consistorio recurrió al Tribunal de Valoración de la Junta de Extremadura para que determine la cantidad a abonar al afectado, pero este aún no se ha pronunciado y ya se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local el expediente para llevar a cabo la expropiación urgente.

Willy, por su parte, presentó un recurso al Tribunal Contencioso Administrativo, a quien ha solicitado también la suspensión cautelar de la obra a la espera de que el conflicto se resuelva.