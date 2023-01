Todavía sigue siendo todavía

La pregunta sería si Pedro Sánchez, todavía presidente del Gobierno, debería seguir siéndolo.

He aquí algunos motivos. Por ejemplo, la sospecha -o certeza, según- de que al presidente únicamente le interesan ya los españoles socialistas o los españoles que votan socialismo, o votan sanchismo, precisión. Prueba de ello es que incluso ERC, Bildu y hasta Podemos, una vez aprobados los presupuestos, parecen haber perdido el interés del presidente, según los mediáticos claramente decantables. Otro motivo es la opinión socialista de dos presidentes autonómicos: la de Javier Lambán, que lamenta que la «gobernabilidad del país dependa cada día más de extremistas, radicales e independentistas», y la de Emiliano García-Page, que se ofrece como «garantía frente a aventuras contra la unidad de España». El lamento de Lambán va por donde va: Sánchez no puede seguir. Y el ofrecimiento de García-Page se entiende fácil: aquí estoy yo. Un motivo más es que a la continuidad de Sánchez no le favorece el nombramiento de Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional, siendo Campo exministro de Justicia y, sobre todo, después de que también nombrara fiscal general del Estado a otra exministra de Justicia, Dolores Delgado. En este sentido, no hay adjetivo -lo habrá, pero adjetivar no es fácil- para calificar el que los gobiernos justifiquen sus decisiones con el argumento de que la oposición hizo lo mismo, a propósito de esto o decualquier otro asunto. Y, aunque los ciudadanos están acostumbrados y hasta hacen suyo el argumento, revela el respeto que se tiene desde la política por la inteligencia y la moralidad del votante. Añadido: para conocer a quienes gobiernan, basta con saber qué piensan de los ciudadanos, y, para saber qué piensan de los ciudadanos, basta con argumentos así. Finalmente, también cabe añadir, respecto a la hipótesis de si Sánchez debe seguir siendo presidente, el motivo de que su propósito es sustituir a Charles Michel al frente del Consejo Europeo, aprovechando que a España le corresponde este 2023 la presidencia de turno de la Unión Europea. Como esa presidencia será entre julio y diciembre, y la previsión de las elecciones generales -si Sánchez agota la legislatura- es que se celebren en noviembre, esos meses se consideran de campaña electoral socialista y de promoción personal de Sánchez, bajo cobertura institucional, además.

Son algunos motivos, sí. Pero si no hay pregunta -«la pregunta sería»-, tampoco hay respuesta. De manera que todavía sigue siendo todavía