Contra Vinicius se vive mejor

Los sistemas tácticos en el fútbol de hoy día son muy exigentes. Los entrenadores requieren colaboración en defensa incluso por parte de los jugadores más ofensivos. No es raro que los aficionados tengamos que sufrir partidos aburridos, con cerrojazos ultradefensivos,para que el contrario no pueda atacar el área rival.

Por eso se pagan cantidades astronómicas por jugadores creativos de las características de Dembélé, Messi, Mbappé o Vinicius, capaces de abrir la lata de la portería rival con sus fintas, regates y centros.

No es de extrañar que estos dos últimos, Mbappé y Vinicius, sean los que más faltas reciben por partido en todas en las ligas europeas. Sí es extraño, en cambio, que los estamentos que organizan el fútbol en general y los árbitros en particular no hagan nada para proteger a este tipo de futbolistas, que son, al fin y al cabo, los que más espectáculo dan en el campo.

Pero no va por ahí la tendencia. Muy al contrario, Vinicius se ha convertido, precisamente por su habilidad para sortear rivales, en objeto de caza y derribo, y los árbitros no hacen nada por evitarlo. Durante el pasado fin de semana, sin ir más lejos, el Mallorca superó el récord de faltas en la Liga 2022-23, nada más ni menos que 29, bastantes de ellas sobre el futbolista brasileño. Y, aun así, todavía hay quienes le exigen a Vinicius que pida perdón…por recibir tantas patadas.

Ancelotti ya ha afirmado en rueda de prensa que no lo entiende. Yo tampoco, y aun así se lo voy a explicar: España es el país de cuanto peor, mejor. Si debemos zancadillear a un futbolista talentoso, a un empresario de éxito o a un tenista que lleva muchos años en la cima del tenis mundial, pues se le zancadillea. A falta de una buena excusa para arremeter contra la excelencia, una mala también nos sirve.

A la fuga de cerebros habrá que sumar la fuga de piernas. La excelencia no es profeta en esta tierra.

* Escritor