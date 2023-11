Todo para el pueblo (independentista), pero sin escuchar al pueblo (español)

Con los ecos de las movilizaciones del pasado fin de semana todavía resonando Pedro Sánchez renueva como presidente del Gobierno de España. Pone en marcha así su huida hacia adelante haciendo que el fin justifique los medios, sin tener en cuenta el sentir de unos ciudadanos preocupados que han salido a la calle para ser escuchados, de manera pacífica. Pero no es suficiente para el líder del PSOE, quien ha demostrado que sólo piensa en el poder, cueste lo que cueste. Se culmina así una humillación absoluta para el Estado Español.

Todo lo que va a conseguir Pedro Sánchez se inició con una mentira, tan grande como el Parque Nacional de Monfragüe (y por supuesto más grande que el Teatro Romano de Mérida). Repetían una y otra vez que no pactaría con independentistas.

El acuerdo adoptado por el PSOE con ERC y Junts no es sólo la amnistía. Se atacan las bases de nuestra democracia. Porque para que Sánchez sea presidente, la corrupción deja de ser delito en Cataluña durante diez años, porque esta ley de amnistía no habla de arrepentimiento, perdón o intención de no volver a cometer los delitos. Todo lo contrario, el Estado pide perdón.

El Partido Popular seguirá estando en la primera línea de todos los frentes posibles para luchar contra este atropello democrático y usará todos los recursos a su alcance.

La democracia española es ahora más débil porque el propio Gobierno de España atenta contra el principio de igualdad ante la Ley y la separación de poderes. El Ejecutivo intenta controlar el Poder legislativo y el Poder judicial y eso sitúa a España en una posición comprometida.

Extremadura perjudicada

Los pactos del PSOE con los independentistas y el conglomerado de Sumar perjudican a nuestra región. Mientras que para los independentistas hay oportunidades, para Extremadura se proyecta acabar con el desarrollo con el cierre de la Central Nuclear Almaraz (medida apoyada por el PSOE extremeño). A los independentistas se les ceden las competencias de cercanías y Extremadura sigue sin dignidad ferroviaria, solo inauguraciones fake. El PSOE negocia los peajes con nacionalistas gallegos, pero para Extremadura no hay autovía Cáceres-Badajoz, ni conexión con el Levante.

Además, hay que sumar la condonación de los 15.000 millones de euros del FLA. Es imposible que esto no repercuta en las arcas de otras comunidades, en su Sanidad y Educación.

En este contexto es preocupante la complicidad del PSOE extremeño. Lo que hace unas semanas era un silencio cómplice ahora se ha convertido en un aplauso bochornoso. Estoy convencido de que nadie en Extremadura les votó para aceptar que los extremeños nos convirtamos dentro de España en ciudadanos de segunda.

El PP seguirá trabajando en el ámbito institucional, político y social porque es la mejor respuesta que podemos dar a nuestros votantes y a todos aquellos que lo quieren, como demuestran las concentraciones celebradas el pasado domingo. Porque donde no hay ley no hay convivencia.

* Presidente del PP de Cáceres