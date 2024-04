Cacereño, cacereñismo y periodismo

‘Montijo, Montijo y Montijo. No hay nada más’. En el Cacereño se ha instalado esa particular y exclusiva consigna esta semana. En el club extremeño no se quieren distracciones y sí que el foco sea rectilíneo. Ni siquiera se quiere contestar a preguntas y críticas varias. Las palabras de Siso Blanco en este diario han avivado el debate, pero no van a ser replicadas por portavoz alguno del club. Hay toque de corneta de puertas en el decano para que todos los esfuerzos se centren en el derbi del domingo en el Príncipe Felipe ante el Montijo, que se considera como el partido más importante de la temporada.

Ni los problemas puntuales de cobro, ni las subvenciones no recibidas que han atascado los pagos ni nada que se le parezca. En el CPC se insiste en que ganar al Montijo debe aunar a todos para dar un paso al frente: directiva, cuerpo técnico, jugadores y aficionados. Ahí algunos quieren incluir a la prensa, pero se equivocan radicalmente.

La prensa, o al menos este periódico, desde luego jamás sospechoso de anticacereñismo, no está para eso. Craso error quien lo piense así. Me entristece asistir a la cascada de reproches que, en este sentido, se ha desatado en las últimas horas contra quien suscribe por haber dado voz a un aficionado de los de siempre. Qué quieren que les diga: seguiremos así, pese a quien le pese, siempre con la libertad de expresión por bandera.

El domingo habrá incluso día de la cantera. Buen momento, cierto, para aunar voluntades y caminar juntos, de la mano, para atravesar la misma senda, pero no extiendan las redes, que para eso no estamos. Acabamos de cumplir 101 años, en mi caso rebasados los 35 en esta casa desde que empecé a trabajar aquí, y seguiremos siendo fieles a la actualidad, muy por encima de conveniencias y presiones. Por favor, que nadie nos dé lecciones de cacereñismo, que de eso vamos sobrados. Eso sí, no somos el Cacereño, somos El Periódico Extremadura, aunque las historias de ambos hayan coexistido (la mayoría del tiempo pacíficamente) siempre.

*Jefe de la sección de Deportes de El Periódico Extremadura

