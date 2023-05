Jornada electoral en Plasencia: El número de reclamaciones por no aparecer en el censo se dispara

La principal incidencia de la jornada electoral de este 28M en Plasencia ha sido el elevado número de personas que no aparecían en el censo electoral y se han dado cuenta al acudir a la mesa para votar. El ayuntamiento ha confirmado que más de una treintena de personas han acudido a lo largo de la mañana al consistorio para denunciarlo y solicitar la documentación que acredite que están empadronados en Plasencia, formándose incluso colas.

Según el ayuntamiento, la reclamación se transmite a la Junta Electoral de Zona y esta, a su vez, "al INE, que es quien tiene que resolver. Está habiendo más incidencias con el censo que nunca, la gente está en el padrón, pero no en el censo que manda el INE". El ayuntamiento se está viendo desbordado por las reclamaciones y ha tenido que reforzar incluso el personal.

Uno de los afectados ha explicado a este periódico que ha acudido con su mujer y sus hijos a votar y únicamente él no estaba en el censo. "Llevo 40 años votando en el mismo colegio y ahora no estoy en la lista", se quejaba. Ha acudido al ayuntamiento, pero le han dicho que no podían darle una acreditación en el momento. "Se han quedado con mi teléfono y me han dicho que me llamarían, pero yo tenía previsto ir a comer con mi mujer al Valle y ahora no puedo. Se ha sorprendido además porque "cuando hemos ido al ayuntamiento, estaba a tope. Como no me dejen votar hoy, voy a impugnar la mesa", advertía.

Papeletas de Unidas Podemos, rajadas

Por otro lado, una incidencia menor ha sido que varias papeletas de Unidas Podemos han aparecido rajadas en cabinas situadas en la guardería del Rosal de Ayala y en el colegio San Miguel. Según la candidata a la alcaldía Mavi Mata, tenían un "corte seco, como de un cúter". Lo han transmitido a la Junta Electoral de Zona, quien ha señalado que serán los presidentes de mesa los que decidan, en caso de que haya papeletas rajadas en la urna, si se contabilizan esos votos o se anulan. Unidas Podemos ha pedido que no se anulen y ha señalado que desconocen si ha sido un error de imprenta o alguna persona las ha rajado.

Mata ha votado a las 11.30 horas en el colegio Inés de Suárez, con su marido y sus dos hijos, de 4 años y 18 meses, que le han ayudado a coger las papeletas y meterlas en el sobre. Media hora antes, votaba en el colegio Alfonso VIII el candidato a revalidar la alcaldía por el PP, Fernando Pizarro, con su mujer.

Pizarro ha señalado que, pese a sus tres legislaturas consecutivas de gobierno local, vive la jornada "con incertidumbre", aunque también con otros ojos distintos a las anteriores, pero con "serenidad y tranquilidad, a la vez que confianza por lo que hemos vivido en la calle". La encuesta elaborada para este periódico le da de nuevo la mayoría absoluta.

A la misma hora han votado los candidatos de Vox, Purificación Martín, en la sala Verdugo y Levanta Plasencia, Nacho Serrano, en el colegio Ramón y Cajal. A la una lo hacía el candidato del PSOE, Alfredo Moreno, acompañado por la presidenta regional del partido, Blanca Martín y otros miembros de su candidatura. Ha señalado que tiene "muchas expectativas" en cuanto a los resultados y buenas "sensaciones", aunque, "hasta que no se mete el voto en la urna no hay nada decidido".