"Yo no cobro". Así de claro lo ha dejado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. Ha sido su respuesta en el pleno de este jueves a la moción del grupo municipal del PSOE que proponía cobrar por el uso de los cuatro aparcamientos públicos de la ciudad.

Pizarro ha dado un argumento categórico: "No pongo en las espaldas de los ciudadanos más dinero" y no ha dado lugar al debate porque el grupo municipal del PP ha votado en contra de la urgencia de introducir la moción en el pleno (el resto de partidos, ha votado a favor). Es algo que no ha entendido el portavoz socialista, Alfredo Moreno, que ha recordado que la moción se registró el 13 de diciembre, es decir, con "tiempo suficiente para incluirla en el orden del día del pleno" y no tener que votar su inclusión de urgencia.

Es algo que ha criticado Moreno, como el hecho de que no se haya convocado la junta de portavoces para debatirla, como se hace habitualmente. Pizarro le ha respondido que no se convocó por motivos "personales" que afectan a miembros de su familia.

En suma, Moreno le ha reprochado su falta de diálogo y debate sobre el asunto, aun entendiendo el diferente modelo que propone cada partido. "No estamos de acuerdo en que los ciudadanos paguen por aparcar. Ese es mi modelo", ha insistido el alcalde.

Sí es posible cobrar por aparcar en Plasencia

El portavoz socialista ha justificado su propuesta, después de haber recibido un informe del secretario municipal que afirma que sería posible cobrar unos precios públicos -reducidos o sin coste para personas con discapacidad o desempleadas-, realizando un estudio económico previo y una ordenanza reguladora.

Según Moreno, el cobro está justificado por la necesidad económica de afrontar los gastos de mantenimiento de los aparcamientos, que ya pagan los ciudadanos a través de sus impuestos. También por la necesidad de crear empleo estable; porque permitiría la rotación y ejercería un efecto disuasorio entre quienes utilizan los aparcamientos como parking privado y porque acabaría con los aparcacoches ilegales.

Moreno ha resaltado que, si no se cobra es porque "falta voluntad política", no porque la Unión Europea no lo permita. "Usted y solo usted es el que impide esos ingresos", ha replicado al alcalde.