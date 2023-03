Este emeritense cuenta con una dilatada experiencia en televisión. Desde ‘España Directo’ de (Televisión Española) y ‘Madrid Directo’ (Telemadrid), hasta programas ‘Liarla Pardo’ y ‘La Roca’ (laSexta), ‘Callejeros’ y ‘Ola-Ola’ (Cuatro).Actualmente está en ‘Dos de Tarde’ (Canal Extremadura).

Dicen que hay muchas profesiones que son vocación o equivocación: ¿Considera al periodismo una de ellas?

Hay gente que entró a la carrera por equivocación y triunfa. Son los menos. Casi anecdótico. El periodismo es una carrera (vocacional) de fondo. Yo no lo entiendo de otra forma. Para mi es la mejor profesión del mundo porque te permite conocer miles de historias curiosísimas que te aportan mucho.

Cuando era niño, ¿qué quería ser de mayor?

Siempre lo tuve claro. De pequeño veía las noticias, analizaba los planos, disfrutaba de las sintonías, de la magia de la tele… Me hipnotizaba. Desde pequeño quise ser periodista y dedicarme a la televisión. Informar y acompañar. Puede decirse que soy muy afortunado y creo que se me nota. Soy muy muy feliz.

¿Qué le han enseñado los años fuera de Extremadura?

Que Extremadura tiene que salir del armario. En todos los sentidos. Tenemos que ponernos en valor de una vez por todas. Sacar pecho de lo nuestro, que gusta y mucho, pero nunca alzamos la voz. Es cierto que cada vez nos promocionamos más, que cada vez nos conocen más allá de nuestra gastronomía e historia. Somos un pulmón verde increíble, un paraíso natural por descubrir. Tenemos que creérnoslo.

¿Cree que la tele en directo tiene fecha de caducidad con tanto contenido a la carta?

El directo forma parte de nuestra vida. Jamás se acabarán los eventos donde se reúnen familia y amigos, eso siempre interesará. Es verdad que los contenidos a la carta son los más consumidos por los jóvenes (y no tan jóvenes), pero son complementarios. ¿Cuánto tiempo llevamos matando a los periódicos? ¿Vosotros estáis muertos? La tele tampoco, nunca morirá. Nos transformaremos y nos adaptamos a lo que venga.

¿Le gustaría trabajar en Extremadura hasta que se jubile o le llaman otros retos de fuera de la región?

Me encantaría trabajar aquí toda la vida porque aquí tengo a mi familia, a mis amigos de siempre, es donde mejor se come (y eso para mí es de lo primero), donde se aprovecha mejor el tiempo para disfrutar de la vida, para conciliar… Aquí nos conocemos todos y eso es una ventaja enorme en un mundo cada vez más deshumanizado. Me encanta mi tierra y ojalá tenga siempre proyectos para desarrollarme profesionalmente.

¿Estudia a conciencia sus guiones o deja que sea la magia de la improvisación la que actúe?

La improvisación es fundamental y enriquecedora para el formato. Tengo la suerte de hacerme yo los guiones y cuando salgo en antena conozco todos los temas y sé cómo los voy a vender. Justo el otro día tenía que hablar de sementales y en el guion era de una forma, pero luego en emisión… quedó muy diferente pero mucho más divertido con la interacción con el público. No pude reírme más y eso el espectador lo valora, se siente en familia, que es lo que pretendemos.

¿A los jóvenes les recomienda no ponerse límites y buscar su camino fuera o pelear por vivir de lo suyo en su tierra?

En esta vida nadie te regala nada y hay que buscarse las habichuelas donde se puede. Lo importante es plantar mucho en muchos lugares y recolectar donde brote. La vida da muchas vueltas y la tierra siempre se acordará de ti. A mi me ha pasado algo parecido… Estaba feliz en Madrid y recibí una llamada. No dudé en volver a casa, a la tele pública de mi tierra, con los míos. Y ojalá que dure muchos años.

¿Qué le dice su familia sobre su trabajo en la tele?

Mis padres son mis mayores fans y mis mayores críticos. A lo mejor salgo un día pensando que he hecho un programa redondo y tengo un whatsapp de mi madre diciéndome algo como “qué bruto has sido desde chico”, cuando he hecho algún comentario que he dejado más a la improvisación… Pero no deja de ser mi esencia y eso te conecta y te acerca a la realidad del espectador.

¿De tanto ir y venir a Extremadura, se hacen amistades cuando se viaja en Bla Bla Car?

Ir en un coche compartido es como un ‘talk show’, solo que falta la música de ‘El Diario de Patricia’. A veces te encuentras cosas surrealistas y te ríes mucho, y otras, pues… De hecho se han producido películas de situaciones un tanto insólitas. Yo al principio hablaba mucho, pero como habré podido hacer unos 150 o 200 viajes con desconocidos, al final he acabado planchando la oreja (ríe).

¿Ser presentador de tele le convierte en artista?

Al menos eso es lo que pone en mi contrato (ríe).Yo siempre seré un obrero de la tele. No me considero artista. Los artistas son los que se suben a los escenarios. Los artistas son los que hacen magia en las cocinas. Los artistas son los que madrugan y te atienden con una sonrisa. Salir en la tele no te hace ser más o menos especial.